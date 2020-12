Close

Heidi Klum y su hija Leni lucen idénticas en la portada de Vogue Alemania La joven tiene 16 años y es la primera vez que posa junto a su mamá para la portada de una revista Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando suspirábamos al ver a Heidi Klum modelar las sensuales piezas de Victoria’s Secret tanto en el catálogo de la tienda, como en su famoso desfile anual. Y es que por muchos años la modelo fue una de las favoritas de la marca, al igual que, de muchos diseñadores. Es por eso que nos resulta sorprendente ver que la hija mayor de una de las modelos más icónicas de los últimos tiempos, ya tiene 16 años y que además, es su vivo retrato. La joven se llama Leni Klum y acaba de entrar al mundo del modelaje por la puerta grande. Resulta que madre e hija engalanan la portada de la edición de enero/febrero de Vogue Alemania y la verdad es que nos hemos quedado impresionados con el parecido que tiene la joven a su hermosa mamá. Ambas comparten el mismo pelo largo y rubio, la mayoría de las facciones de su rostro, la estatura y hasta el arte de posar ante la cámara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Era cuestión de tiempo que yo probara en el mundo del modelaje. La primera oferta llegó cuando tenía 12 o 13 años, de una marca que me encantaba. En ese entonces le rogué a mi mamá, pero no me dejó”, dijo la joven modelo en una entrevista con dicha revista. “Ahora entiendo que era muy temprano. Como modelo puedo sacar todo lo que tengo y puedo ser yo misma. Este trabajo es la opción perfecta para sacar toda la energía que tengo”. Madre e hija aparecen en la portada con looks supercoloridos y casi idénticos. Klum lleva un pantalón azul de talle alto, combinado con un top rojo y una chaqueta fucsia. Su hija, por su parte, lleva un pantalón fucsia de talle alto, combinado con un top verde y una chaqueta azul. En realidad, por lo que podemos apreciar, se intercambiaron las chaquetas de los conjuntos. Además de algunas de las fotos que publicó en su página de Instagram, la revista compartió videos de madre e hija, en los que se puede apreciar la complicidad que tienen, y por supuesto, su increíble parecido. Estamos seguras de que próximamente veremos a la joven en campañas publicitarias al igual que en las pasarelas de algunos de los diseñadores más importantes. Eso quiere decir que no solo tenemos el dúo de madre e hija de Cindy Crawford y Kaia Gerber, sino también el de Heidi y Leni.

