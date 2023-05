¡Omg! Heidi Klum casi sufre accidente de vestuario en plena alfombra roja La modelo se arriesgó con su escote atrevido en Cannes y quedó casi al descubierto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya estamos en los últimos días del festival de cine de Cannes, pero las noticias de la moda siguen llegando. Heidi Klum, la modelo y jueza de America's Got Talent deslumbró en el estreno de "La Passion De Dodin Bouffant", una pieza de época ambientada en 1885 sobre un chef francés. Para la ocasión, contó con la ayuda de Rob Zangardi y Mariel Haenn, estilistas detrás de algunos de los looks más espectaculares de celebridades como Jennifer López y Cara Delevingne. Klum, de 49 años, acaparó miradas con un vestido amarillo brillante de Zuhair Murad Couture con una capa larga elegante. También tenía una larga abertura en la pierna que llegaba hasta la cadera y recortes que formaban un diamante en el pecho. Heidi Klum Credit: Daniele Venturelli/WireImage Sin embargo, la supermodelo no pudo dejar pasar la oportunidad de lograr una foto espectacular, así que se arriesgó y tiró la capa de su traje al aire, lo cual hizo que el borde de su pezón saliera a la vista. ¡Ups! Heidi Klum Credit: Gisela Schober/Getty Images No dejó que el accidente la desconcertara, manteniendo su sonrisa y confianza mientras continuaba posando para fotos en la alfombra. Más tarde en la misma noche, la modelo alemana optó por un traje adornado con plumas más encubridor. Heidi Klum Credit: Neilson Barnard/amfAR/Getty Images for amfAR SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál de los dos looks fue tu favorito?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Omg! Heidi Klum casi sufre accidente de vestuario en plena alfombra roja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.