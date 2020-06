Héctor Sandarti muestra el retoque estético que se ha hecho en la cara antes de volver a televisión El presentador se prepara para volver a un nuevo proyecto televisivo en breve y tiene que estar impecable. ¡Este ha sido el resultado de su paso por la clínica! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al igual que la fama, la belleza ¡también cuesta! Y si no, que se lo pregunten a Héctor Sandarti quien, muy generoso, ha mostrado parte de su sacrificio para lucir aún más atractivo y apuesto de lo que ya es. El conductor guatemalteco nos mostró cómo fue su paso por una clínica de estética y, más en concreto, la intervención que llevó a cabo para quitarse esas arruguitas y líneas de expresión que se marcan más de la cuenta. "Dicen que la belleza duele, ¡y es cierto!", escribía junto a este video donde podemos ver el paso a paso de las inyecciones que le propinó el doctor y escuchar los gritos de un siempre divertido Sandarti. El que fuera conductor de Un Nuevo Día hasta hace apenas tres semanas, visitó la clínica días antes de abandonar Miami rumbo a México para inyectarse un producto de toxina botulínica similar al bótox. Dejar su familia televisiva de Telemundo y grandes amigos como Rashel Díaz y Adamari López fue un duro golpe para él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero hace unos días y también a través de sus redes volvía a regalarnos la mejor de sus sonrisas ya que se vienen buenas noticias. Sin dar demasiado detalle hasta que no esté todo bien atado, Héctor dio a entender que ya había una propuesta firme sobre la mesa que le tenía especialmente ilusionado. Así que tocaba ponerse aún más guapo para lo que supondrá su vuelta en tiempo récord a ese medio que le ama y él ama tanto, la pantalla chica. Estaremos muy pendientes de eso y también del resultado final de esos pinchacitos. ¡Recupérate compañero!

