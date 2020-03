Los mejores truquitos de Héctor Espinal, el maquillador de Fenty Beauty El maquillador dominicano revela sus básicos de oro para un maquillaje de impacto. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Él quería ser cajero, a pesar de su pasión por el dibujo y la pintura, pero allá por el 2009 un manager de Sephora, la tienda de belleza en la que trabajaba Héctor Espinal vio sus dibujos y le convenció para probar suerte en el mundo del maquillaje de forma profesional. “No sabía que tenía ese talento”, reconoce. Después decidió presentarse a un casting para entrar a formar parte del equipo de Fenty Beauty, la marca de maquillaje creada por Rihanna, ¡y ganó! Hoy viaja por todo el mundo representando a la marca como Global Makeup Artist y ha maquillado a famosas como Cardi B, Clarissa Molina o la top Joan Smalls. Aunque él mismo asegura que su estilo al maquillar es universal y cambiante, para muchos su forma de hacer el smokey eye es su sello de identidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mi producto de belleza favorito sin duda es el rímel”, asegura. “Para mí un look de belleza no está completo sin máscara de pestañas. Te lo pones y te ves maquillada, despierta… no sé cuál es la magia, pero me encanta”. Otra regla de oro del dominicano que reconoce estar tremendamente orgulloso de su trayectoria internacional y las oportunidades que le ha brindado ser maquillador oficial de Fenty Beauty, es que menos es más. “Muchas se enfoca en ponerse muchos ojos, muchos labios.. y pienso que con [centrarse en] un solo detalle, sea los ojos o la boca, se ve bien”. Toma buena nota y sigue sus videos y mejores looks en sus redes sociales: @artbyhector Advertisement

