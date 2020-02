Conoce a Héctor Espinal, el maquillador de Rihanna Cómo pasó de participar en un concurso de talentos a convertirse en el maquillador de Fenty Beauty, la marca de Rihanna. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Conoce la historia del maquillador de ascendencia dominicana Héctor Espinal, que ha conquistado a Rihanna, llevando la diversidad, su pasión por el arte y sus raíces latinas como bandera. Sigue sus pasos y sus looks más increíbles en sus redes (@artbyhector) y no te pierdas el impresionante maquillaje que le hizo a Leslie Grace en el último número de People en Español que ya está a la venta en tu quiosco. Si bien pensaba que iba para pintor o maestro de arte, cuando el maquillaje se cruzó en su camino, Héctor Espinal lo tuvo más que claro. Y es que desde niño lo llevaba en las venas. “En mi cultura, pero especialmente en mi familia, el maquillaje es de suma importancia”, reconoce. “A tal punto que mis tías, mi mamá y mi abuela se maquillan hasta dos veces al día [y] siempre lo vi como un elemento importante e imprescindible para ellas”. Nacido en Nueva York de padres dominicanos y tras trabajar ocho años en Sephora, Espinal —quien ha maquillado a estrellas como Cardi B, Gigi Hadid, Clarissa Molina y Joan Smalls— decidió presentarse a un casting para formar parte del equipo de Fenty Beauty. Compitió con unos 5,000 contrincantes ¡y ganó! Hoy desarrolla productos de belleza, se encarga del maquillaje en los desfiles de las colecciones de moda de Rihanna, maquilla a la cantante y recorre el mundo como maquillador internacional de la marca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del éxito que ha alcanzado, él asegura que su objetivo no ha cambiado con la fama. “Mi meta no es transformar a una mujer, sino exaltar su belleza. [Hacerla]sentir segura de sí misma, sexy, pero sobre todo sacar la mejor versión de sí misma”. Después de encargarse del maquillaje de Ghalichi en su programa de telerrealidad The Shas of Sunset, empezó a recibir llamadas de famosas como Mel B, La La Anthony y Kelly Rowland, la ex Destiny´s Child… Una cosa llevó a la otra y así, después de maquillar primero a su madre, Tina Knowles, Lizama terminó haciéndole el maquillaje a la mismísima Beyoncé. Y se preguntarán cómo es estar cara a cara con la Queen B de la música día sí y día también. Lizama lo sabe my bien. “Ella está super involucrada en todo lo que hace, pero especialmente en todo lo que tenga que ver con su imagen”, dice. “La lección más importante que he aprendido de ella es la ética de trabajo y siempre retarte a ti mismo a pasar a otro nivel y hacer cosas que nunca habías hecho antes”. Advertisement

