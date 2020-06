Haz esto antes de meterte en la piscina para proteger tus rizos este verano La experta en melenas rizadas nos da sus mejores tips para protegerlo del sol y el cloro y revitalizar tu melena después de la cuarentena. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La estilista favorita de las influencers de pelo rizado, Ona Diaz-Santin se ha convertido en una de las peluqueras más solicitadas de la escena neoyorquina cuando de rizos se trata. Además de dirigir su salón 5 Salon & Spa, la también apodada como “Santa del cabello” nos ha dado sus mejores consejos y claves para presumir de melena rizada este verano. No te lo puedes perder. ¿Qué cuidados especiales se deben tener en cuenta cuando una tiene el cabello natural muy rizado? Deberías tener en cuenta el exceso de sequedad. La gente suele ignorar la salud de la piel de su cuero cabelludo en verano y usan un montón de aceites que pueden provocar quemaduras por el sol. Igual que si te pusieras aceite bronceador en tu piel, ten en cuenta que puede tener el mismo efecto en la piel de la cabeza. Recomiendo usar productos en crema, que sean solubles en agua y que tengan protección contra los rayos UV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Si no te has teñido en todo este tiempo de confinamiento y distanciamiento social, hay algo que deberíamos hacer para proteger o preparar el cabello antes de teñirlo de nuevo? Cuando llegue el momento de ir a la peluquería, intenta ir con el pelo sin lavar (de dos días por ejemplo) y sin productos en el cabello. Recomiendo hacerse un tratamiento dos semanas antes de tu cita en la peluquería, si tienes mucha porosidad (si tu pelo absorbe y retiene mucho la hidratación) utiliza un tratamiento de proteínas. Recomiendo el Botanika Beauty The Mender. Por el contrario, si tienes poca porosidad (tus cutículas están muy juntas y es difícil para tu pelo absorber agua, aceites y acondicionadores) recomiendo que utilices cuantos más aceites mejor. Un buen remedio natural, por ejemplo, es el aceite de aguacate. También ten en cuenta que necesitarás más tiempo del habitual en esa primera visita y también más producto, por el que quizá te cobren un poco más. Va a ser un proceso más largo de lo normal. Cuáles son tus recomendaciones top para preparar y proteger el cabello rizado de cara al verano, sol, piscina, etc. ¿Cuáles son los Dos y Dont´s? Utiliza protección solar, recomiendo el Ultra Swim Chlorine Removal Shampoo, que elimina el cloro de la piscina que no se quita si no usas el champú adecuado para ello. Nunca te metas a la piscina sin haber mojado el pelo antes con agua del grifo porque el 80 por ciento de lo que pongas primero en tu melena es lo que se va a absorber. Por eso los nadadores siempre se bañan en agua de grifo antes de saltar a la piscina. No te olvides de lavarte bien el pelo después de un día de piscina.

