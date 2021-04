Hayley Hasselhoff se convierte en la primera modelo de talla grande en una portada europea de Playboy La hermosa joven es hija del famoso actor David Hasselhoff. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando pensamos en la revista Playboy, de inmediato nos llegan a la mente cuerpos delgados y esculturales, mujeres supersensuales que muestran todos sus atributos que representan las fantasías de muchos. Ahora bien, desde que fue fundada en su versión europea, la revista siempre ha procurado poner en sus portadas mujeres de tallas perfectas que normalmente no representan la realidad de las mujeres de la vida real. Sin embargo, esto ya es cosa del pasado ahora que la modelo Hayley Amber Hasselhoff se convirtió en la primera chica de talla grande en engalanar la portada de Playboy Alemania. "Me siento profundamente honrada de ser la primera modelo curvilínea que una portada de Playboy Europa. Estoy muy emocionada por todo lo que esta portada significa para la inclusividad y su gran propósito para empoderar a las mujeres", escribió la también actriz, hija del famoso actor David Hasselhoff, junto a una foto de la portada que publicó en sus redes. "Quería usar esta plataforma para expresar que tienes el poder de amar tu cuerpo sin medidas sin cuales sean los estándares de belleza de la sociedad". En la portada, en la que la joven aparece llevando solo un bata roja que va a la perfección con su labial del mismo color, se pueden apreciar sus voluptuosas curvas, con las que seguramente muchas mujeres se van a identificar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi relación con mi cuerpo siempre ha estado aunada a la relación que he tenido con mi salud mental. Siendo mayo el mes para crear conciencia acerca de la salud mental, me siento empoderada de poder levantarme y saber que tengo la oportunidad de vivir sin prejuicios", expresó la modelo. "Espero inspirar a las mujeres a que enfrenten sus miedos y que vivan una vida con propósito en la que su cuerpo no las defina". Por su parte, la primera modelo de talla grande en Latinoamérica fue Fluvia Lacerda, quien engalanó la portada de Playboy Brasil en el 2016. En cuanto a la versión estadounidense, la primera modelo plus size en la portada fue Molly Constable, en el 2017.

