Harry Styles lanza colección de belleza -pintauñas incluidos- y es simplemente preciosa La línea, llamada Pleasing, cuenta de momento con tres productos de cosmética vegana y limpia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Harry Styles lanza linea de belleza Credit: TOLGA AKMEN/AFP via Getty Images Harry Styles lleva años desarrollando un estilo muy personal con el que siempre destaca en las alfombras. Llamativos trajes de colores, bolsos, vestidos y hasta transparencias encontramos en su guardarropa. Conocido por utilizar prendas y accesorios tradicionalmente femeninos, como faldas, el excomponente de One Direction suele presumir numerosos anillos y las uñas pintadas de colores. Ahora, a través de su cuenta de Instagram, el cantante ha lanzado de manera oficial su línea de belleza, un rumor que creció en verano y que ve La Luz con el nombre de Pleasing. La línea sigue los principios de la cosmética limpia y vegana y cuenta de momento con tres productos diferentes: Un suero para el rostro, otro en formato lápiz para ojos y labios y varios esmaltes de uñas, producto que el también actor adora. "Los momentos que siempre me han dado más alegría son las cosas pequeñas, como, ya sabes, el final de la noche bajo las estrellas, el bocado perfecto de la comida, o cuando estás sentado con tus amigos y piensas 'nunca voy a olvidar esto'. Siempre son esos momentos los que tienen el efecto más duradero en mí, en términos de desencadenar algo maravilloso en mi. Pienso que esa es la esencia de lo que es Pleasing: es mirar a esos momentos, encontrarlos, resaltarlos y ayudar a otras personas a encontrarlos", declaró Styles sobre su marca a la revista Dazed este mes. Entre los productos, pensados para personas de todo género, destacan los esmaltes de uñas. Inspirados por las perlas en el interior de las ostras, se presentan en hermosos botes de cristal que recuerdan a los decantados de perfume antiguos y todos tienen destellos iridiscentes que recuerdan a estas piedras semipreciosas. Se puede comprar el set completo en el que vienen un tono negro con reflejos azules, otro blanco perlado con acabado brillante, otro rosado y otro transparente con acabado mate que puede usarse solo o encima de los otros colores, por $65. Las fórmulas son biodegradables, veganas, libres de crueldad animal y libres de 12 tóxicos, además de utilizar materiales reciclados y reciclajes en su embalaje. The Pleasing Pen es una varita con un suero en cada extremo que se aplica en roll-on. Uno para el contorno de ojos, en fórmula gel con arándano rojo, okra y sal hialurónica, que hidrata y rejuvenece esta parte del rostro. En el otro lado, un tratamiento semi mate que suaviza y restaura la hidratación de los labios gracias al escualano derivado de aceite de oliva y extracto de malvavisco. Disponible por $30. La cara del cantante de 27 años luce lozana y uniforme, no sabemos si es por su propio suero para el rostro, The Pearlescent Illuminating Serum, apto para todo tipo del pieles, que humecta en profundidad con vitaminas B5, antioxidantes y aminoácidos; e ilumina con mica artificial encapsulada en pequeñas perlas. Puede ser tuyo por $35. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentación de los productos, sencilla y muy elegante, con predominio del negro y color aguamarina, nos ha conquistado. ¡Estamos deseando probarlos! Y tú, ¿confiarías en Harry Styles para diseñar tu rutina de belleza?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Harry Styles lanza colección de belleza -pintauñas incluidos- y es simplemente preciosa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.