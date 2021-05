Razones de moda para ver Halston si aún no lo has hecho (sin spoilers) El nuevo éxito de Netflix sobre el diseñador Roy Halston está cargado de polémica por su discutido parecido con la realidad. Pero el vestuario es espectacular. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Razones para ver Halston Credit: Cortesía Netflix El último y exitoso estreno de la plataforma Netflix nace de la fascinación del productor ejecutivo y director Dan Minaham por el panorama neoyorquino de los años 70 y ha tardado 20 años en ver la luz. Basada en el libro Simply Halston de Steven Gaines, la miniserie Halston (Netflix), narra parte de la vida del diseñador oriundo de Des Moines, Iowa, Roy Halston, quien se convirtió en uno de los primero diseñadores estrella de Estados Unidos. Igual que Bridgerton, que resucitó la pasión por su versión de la estética inglesa del siglo XIX, como los colores pastel, las faldas voluminosas, escotes generosos y joyas barrocas, Halston le ha insuflado un aire nuevo a los diseños del fallecido creador. Y aunque se hizo mundialmente famoso en su época, la serie de cinco capítulos ha acercado su figura a generaciones más jóvenes que quizá no conocían su influencia. Los familiares del modisto han señalado que el biopic no se corresponde en absoluto con la realidad. "Los archivos de Halston y su familia no han sido consultados para la serie de Netflix, lo que conlleva un relato ficcionado e inexacto del famoso diseñador de moda Halston", dijo la familia en un comunicado. "Esto es en realidad una serie sin autorización sobre la vida de mi tío y lo que supongo es mucha ficción", declaró una de las nietas de Halston a Women's Wear Daily. "Lo salaz vende", apuntó en referencia al retrato que se hace en la producción del diseñador, como amante de las fiestas, el sexo y las drogas. Los críticos apuntan a que han dejado fuera demasiados aspectos de su lado creativo, centrándose más en una parte superficial de su personalidad y dándole más importancia a sus comportamientos excéntricos y egoístas. Pese a todo, la serie protagonizada por Ewan McGregor, ha rescatado a esta figura esencial de la historia de la moda norteamericana. Uno de sus primeros grandes éxitos, que sí aparece en la serie, es el haber diseñado el famoso sombrero pillbox amarillo que lució Jackie Kennedy en la investidura de su esposo, John F. Kennedy, en 1961. Pues Halston comenzó su andadura en el mundo de la moda como sombrerero. Pero como no queremos develar ninguna sorpresa, te damos unas cuantas razones para ver Halston, aunque su parecido con la realidad esté en entredicho, y disfrutar de la cuidada estética de la producción. Viaje al Nueva York de los años 70 La influencia hippy en la moda, con los estampados psicodélicos, los tejidos fluidos y los pantalones acampanados de tiro alto se aprecian en la serie. La directora de vestuario Jeriana San Juan, ha hecho un gran trabajo no solo retratando a los personajes con prendas características, como los suéteres de cuello alto del protagonista, sino de todos los actores y figurantes. Por supuesto las calles, los coches, los edificios, exudan ambiente setentero y te transporta a la Gran Manzana del pasado. Liza Minnelli y Studio 54 La famosa cantante y actriz Liza Minnelli fue amiga íntima de Halston, quien diseñó para la intérprete el vestuario de algunas de sus películas, su primer traje de novia o el modelo con el que recogió el Oscar por Cabaret. Krysta Rodríguez da vida a Minnelli, quien como el diseñador, también sufrió una época de abuso de drogas, aunque siempre mantuvieron la amistad. Además, en varios episodios, podemos entrar en el mítico Studio 54, donde las celebridades como Bianca y Mick Jagger, Grace Jones o Andy Warhol, celebraban las fiestas más salvajes y decadentes. Halston se rodeó de un grupo de modelos y socialités que vestían sus diseños y le acompañaban incluso en sus viajes a las que apodaron "Halstonettes". Un joven Oscar de la Renta Muy de puntillas, la serie habla de la batalla de Versalles, un evento benéfico celebrado en dicho palacio francés en 1973 para recaudar fondos y restaurar el edificio. Allí, los primeros nombres de la alta costura gala, Givenchy, Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro y Marc Bohan, a cargo de Dior, se midieron las fuerzas con los estadounidenses Bill Blass, Anne Klein, Óscar de la Renta, Stephen Burrows y por supuesto, Halston. En la ficción podemos ver la versión del diseñador dominicano en sus 40. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La brillante Elsa Peretti Otro de los personajes reales que aparece en la serie es la modelo, musa y diseñadora Elsa Peretti. Una mujer muy talentosa que hizo valer su creatividad. No solo era hermosa y elegante, lo que inspiró algunas prendas amuleto de Halston, como los vestidos estilo caftán; también fungió como colaboradora del modisto – diseñó entre otras cosas la botella del primer perfume de la casa- y después como diseñadora de joyas para Tiffany's. Los diseños de Halston Por supuesto, y aunque a pesar de ser una serie sobre su vida no son el centro de atención de esta ficción, no podemos olvidar la contribución de Halston al mundo de la moda. Vestidos de formas sencillas, que resaltaban la silueta de la mujer, lentejuelas que homenajeaban al espíritu disco glamoroso de la época, detalles sobrios, elegancia y comodidad de la mano y nuevos tejidos como el ultrasuede, que inscribieron el nombre de Halston en los anales de la historia. ¿Ya la has visto?

