Hailey Bieber se disfrazó de Britney Spears y se veía igualita a la cantante ¡Wow! La modelo recreó los looks de varios de los videos de la cantante, incluyendo Baby One More Time. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin semana de Halloween fueron muchos los disfraces que nos dejaron fascinadas, en especial los de varias celebridades, entre ellas Adamari López quien llegó a los estudios de Así se baila vestida como un cisne negro, mientras que su compañera Jacqueline Bracamontes se vistió de una espectacular catrina. Kendall Jenner también cautivó con su disfraz de marciana, pero tenemos que admitir que quien de verdad nos dejó boquiabiertos fue Hailey Bieber. La guapa modelo decidió usar varios disfraces y todos en honor a una de sus artistas favoritas, Britney Spears. Bieber decidió recrear varios de los looks que ha usado la cantante en algunos de sus videos más icónicos. "El primer concierto al que fui, fue el de la reina Britney Spears", escribió la modelo junto a varias fotos que publicó en su cuenta de Instagram. "He quedado sacudida desde entonces". El primer disfraz que llevó fue el look de minifalda negra, camisa blanca y suéter gris que usó la cantante en el video de su canción Baby One More Time. Para darle más veracidad a su disfraz, la modelo se hizo una sesión de fotos en lo que parece ser una escuela. La joven también se hizo las dos colas que llevó Spears en el video, y tenemos que admitir que logró verse casi idéntica a ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hailey Bieber, halloween, disfraz Credit: Instagram/Hailey Bieber Hailey Bieber, halloween, disfraz Credit: Instagram/Hailey Bieber Hailey Bieber, halloween, disfraz Credit: Instagram/Hailey Bieber Hailey Bieber, halloween, disfraz Credit: Instagra/Hailey Bieber Hailey Bieber, halloween, disfraz Credit: Instagram/Hailey Bieber El segundo disfraz fue un jumpsuit rojo de látex idéntico al que Spears llevó durante su video, Oops!... I Did It Again. También llevó el mismo peinado y maquillaje. Y nuevamente, el parecido entre ambas era impresionante. La modelo también se puso uno de los looks que lució Spears en su video I'm a Slave 4 U, con maquillaje y peinado incluido, y recreó la icónica portada de Rolling Stone. En todas lució espectacular y muy parecida a la artista. Sin duda, una de las mejores de este fin de semana de Halloween.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hailey Bieber se disfrazó de Britney Spears y se veía igualita a la cantante ¡Wow!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.