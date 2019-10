Hailey Baldwin espectacular en su segunda boda con Justin Bieber Justin Bieber y Hailey Baldwin han vuelto a darse el "Sí, quiero" y ya hemos podido ver los primeros detalles del look de la novia. ¡No te lo pierdas! By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque ella ya lleva su apellido desde hace un año, la modelo, Hailey Baldwin y el cantante Justin Bieber han vuelto a darse el “Sí, quiero” en una ceremonia religiosa que ha tenido lugar en el resort Montage Palmetto Bluff, en South Carolina. Al evento no han faltado famosas amigas de la pareja, como Kylie y Kendall Jenner, la modelo puertorriqueña Joan Smalls o la cantante Justine Skyes, que no han dudado en compartir imágenes de la novia y la fiesta en las que hemos podido ver su look de belleza y hasta los impresionantes anillos y pendientes de Tiffany que ha elegido para la ocasión. Después de la ceremonia religiosa, las invitadas han compartido fotos de las botellas de champán personalizadas con la que la pareja obsequió a los asistentes y detalles como esta chaqueta modera de cuero firmada por Céline que ella misma ha agradecido a la marca francesa. “Gracias por estas chaquetas a Celine. Básicamente voy a llevar esto puesto el resto de mi vida”, escribió la novia en sus stories de Instagram donde ha hecho guiño a muchos de los que la han ayudado a hacer posible este día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nos encantó el peinado, con un moño de tipo chignon bajo a la altura de la nuca, con los primeros mechones más sueltos, a cargo de la estilista Jen Atkin, una de las imprescindibles en las que siempre confían las hermanas del clan Kardashian. Aún tendremos que esperar para ver imágenes del vestido que la novia ha protegido celosamente, pero sí sabemos que para la cena de ensayo la modelo optó por un mini vestido muy sexy de la diseñadora británica Vivienne Weswtood. ¿Sería ella también la encargada del traje de boda oficial? Advertisement EDIT POST

