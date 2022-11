8 hábitos de belleza que debes abandonar porque están dañando tu piel Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería hábitos de belleza perjudiciales Credit: PeopleImages/ Getty Images Todos sabemos que no debemos tocarnos los granitos o espinillas (aunque no siempre podemos evitarlo) pero otros hábitos que parecen inofensivos podrían perjudicar la salud de tu piel. ¿Cuántos cumples? Empezar galería Largas duchas de agua caliente hábitos de belleza perjudiciales Credit: Veronique Beranger/ The Image Bank Quizá te encante meterte en la tina con el agua bien caliente para relajarte, o demorarte en la ducha al despertar, pero no es muy bueno para ti. Aunque te parezca increíble, el agua reseca tupiel por lo que pasar mucho rato con el grifo abierto te puede causar picor, tirantez e incluso brotes si sufres dermatitis atópica. Lo mejor es entrar y salir, secar con cuidado y aplicar una humectante. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Redondear tus uñas hábitos de belleza perjudiciales Credit: IAN HOOTON/SPL/ Getty Images A muchas personas les gusta cortar las esquinas de las uñas y darles un aspecto redondeado. Pero deberíamos respetar la forma natural de todas las uñas, en manos y pies, y cortarlas rectas para evitar uñas encarnadas. Las uñas que se clavan en la piel pueden causar infecciones, dañar la uña y producir mucho dolor. 2 de 8 Ver Todo Arrancarte vello sin sujetar la piel hábitos de belleza perjudiciales Credit: Halfdark/ fStop Si eres de las que se retoca las cejas en casa y usa las pinzas ¡cuidado! Asegúrate de tensar y sujetar la piel alrededor del vello que quieres extraer. El folículo piloso se hunde en la grasa bajo la piel, si no lo sacas entero (lo que es más fácil si sujetas la piel), puedes causar trauma e incluso cicatrices. Siempre que puedas usa cera o el hilo para depilarte el rostro. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Rascarte la cabeza con las uñas hábitos de belleza perjudiciales Credit: David Tiberio/ EyeEm Si sufres de picores en el cuero cabelludo no uses tus uñas para aliviarlo. Podrías causar una herida e infectar la piel. Una infección en el cuero cabelludo puede ocasionar pérdida de cabello y cicatrices, en las que no crece el pelo. Es mejor darte toquecitos con las yemas de los dedos. Si te pica a menudo, busca el consejo de un dermatólogo, pues podrías sufrir dermatitis, psoriasis… y empeorar su estado sino pones solución. 4 de 8 Ver Todo Lucir peinados tirantes hábitos de belleza perjudiciales Credit: Kristina Strasunske/ moment Si amas llevar coletas, modera tu pasión. Lucir tu cabello en peinados tirantes pueden causar alopecia por tracción, es decir, pierdes pelo porque está tenso durante muchas horas. Además de coletas altas o trenzas, usar productos fijadores en los pelitos más cortos que enmarcan el rostro, puede provocar que se quiebren por la tensión. 5 de 8 Ver Todo Frotarte los ojos hábitos de belleza perjudiciales Credit: Image Source/ Photodisc La piel de alrededor de los ojos es las más sensible del cuerpo porque es muy fina y puedes dañarla fácilmente. Si frotas a menudo tus ojos, consulta con tu dermatólogo pues podrías padecer alguna alergia a algo en el aire pero también a tu esmalte de uñas o tu rímel, incluso la crema del rostro. El hecho de frotarte los ojos con energía puede causar que se oscurezca el contorno del ojo y que la piel se vuelva más gruesa y con arrugas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Descuidar la piel alrededor de la uña hábitos de belleza perjudiciales Credit: Holger Scheibe/ The Image Bank A veces si estamos nerviosas nos mordisqueamos o pellizcamos la piel alrededor de las uñas, o incluso nos arrancamos los padrones. Pero cualquier daño que sufra esa piel puede afectar al crecimiento sano de la uña. Incluso si cortas las cutículas en lugar de empujarlas hacia atrás, puedes alterar la estructura y causar que crezcan estriadas o con bultos. 7 de 8 Ver Todo Hacer caso a TikTok hábitos de belleza perjudiciales Credit: Anastasiia Krivenok/ Moment En ocasiones confiamos más en lo que vemos en las redes sociales que en los profesionales. Lo que funciona para una persona no vale para todos los tipos de piel y a veces se pone de moda usar productos no aptos para el rostro con ingredientes potencialmente dañinos. Consulta siempre con un profesional. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

