Gwyneth Paltrow viste su icónico traje de terciopelo rojo de Gucci, 25 años después Durante un episodio de la serie de YouTube Life In Looks de Vogue, lanzado a principios de este año, Paltrow dijo que el atuendo diseñado por Tom Ford es uno de sus favoritos de todos los tiempos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gwyneth Paltrow Credit: Kevin Mazur Archive/WireImage; Jordan Strauss/Invision/AP/Shutterstock Gwyneth Paltrow sacó uno de los looks más icónicos de su archivo para el desfile de modas Gucci Love Parade repleto de estrellas en Hollywood Boulevard el martes por la noche. La actriz, de 49 años, aparentemente rindió homenaje al mandato de Tom Ford como director creativo de la casa de moda italiana cuando llegó al tan esperado desfile de primavera de 2022 con el mismo esmoquin de terciopelo rojo de Gucci que lució en los premios MTV Video Music Awards de 1996. Paltrow aprovechó el momento nostálgico de la moda al combinar el conjunto con una camisa azul pálido de botones y una elegante cola de caballo baja, como lo hizo en los años 90. Durante un episodio de la serie de YouTube Life In Looks de Vogue lanzado a principios de este año, Paltrow dijo que el esmoquin es uno de sus atuendos favoritos. "Esta es una de las colecciones originales de Tom Ford para Gucci. Estaba superobsesionada, como todo el mundo en ese momento, con lo que él estaba haciendo para Gucci", recordó. "Revolucionó por completo la marca. Todo el mundo trataba de conseguir todo lo que pudiera de la colección, y tuve mucha suerte de poder pedirle prestado este hermoso esmoquin de terciopelo rojo". Paltrow continuó: "En aquel cuando me prestaban o regalaban ropa la trataba con tanta reverencia que… todavía la tengo empaquetada y guardada correctamente en caso de que Apple [Martin], mi hija, quiera usar cualquiera de esos modelos." El martes, Gucci utilizó el Paseo de la Fama de Hollywood como pasarela para mostrar más de 100 estilos inspirados en el Viejo Hollywood. El extravagante espectáculo de Los Ángeles también contó con varios modelos famosos, incluidos Jared Leto, Macaulay Culkin, Jodie Turner-Smith y Phoebe Bridgers. Front row del desfile de Gucci en Hollywood Credit: Shutterstock A Paltrow se unieron Serena Williams, Salma Hayek, Lizzo, Miley Cyrus y más en la multitud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que con la moda, tienes el deber de dar voz", dijo el director creativo de Gucci, Alessandro Michele, después del desfile, según ELLE. "Veo belleza en todas partes. Es algo orgánico y natural".

