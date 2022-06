No te imaginas a qué huele la nueva vela de Gwyneth Paltrow y Kourtney Kardashian 

Gwyneth Paltrow y Kourtney Kardashian lanzaron esta semana una vela con un nombre bastante peculiar: 'This Smells Like My Pooshy'

Los fanáticos han comparado con frecuencia las marcas de estas divas, Goop de Gwyneth Paltrow y Poosh de Kourtney Kardashian, pues con su filosofía y productos ambas promocionan los beneficios de los ingredientes orgánicos, los tratamientos holísticos y los juguetes sexuales costosos.

Lo interesante es que ahora, las dos famosas a través de esta reciente colaboración ponen fin a cualquier rumor acerca de alguna posible rivalidad.

Kourtney Kardashian y Gwyneth Paltrow GOOP X POOSH Kourtney Kardashian y Gwyneth Paltrow | Credit: GOOP X POOSH

Este miércoles, como mencionamos, la publicación Harper's Bazaar reveló que Goop y Poosh colaboraron para crear una nueva vela con otro original nombre con clara connotación sexual: "This Smells Like My Pooshy". (Esto huele a mi Pooshy)

Como reporta el portal Page Six, Paltrow recientemente recurrió a sus historias de Instagram para defender a Kardashian y su marca Poosh, respondiendo a un seguidor que le preguntó si estaba "molesta" porque Poosh la "copiaba" en todos sus productos. "Esta idea de que las mujeres deben estar en competencia ya es algo del pasado. Hay espacio para que CADA mujer cumpla sus sueños", le respondió Paltrow.

Kourtney Kardashian y Gwyneth Paltrow GOOP X POOSH Credit: GOOP X POOSH

También disipó los rumores de cualquier "mala sangre" el año pasado al enviarle a Travis Barker una versión personalizada de su vela "This Smells Like My Orgasm" personalizada con el nombre de Kourtney.

Además de las velas originales "This Smells Like My Vagina" y "This Smells Like My Orgasm", Paltrow también lanzó en enero otra llamada "Hands Off My Vagina" en honor al aniversario de la famosa decision de la Corte Suprema referente al aborto Roe v. Wade, donde $25 de la venta de cada vela son destinados al Proyecto de Libertad Reproductiva de la Fundación ACLU.

La fragancia de la nueva vela "This Smells Like My Pooshy" presenta notas de gardenia negra, geranio, pimiento verde, bayas de Timur, madreselva, ylang-ylang y musgo de roble. Cuesta $75 en tamaño grande y $20 en versión mini.

Kourtney Kardashian y Gwyneth Paltrow GOOP X POOSH Credit: GOOP X POOSH

Los fanáticos podrán comprar el nuevo lanzamiento en en goop.com y poosh.com a partir de las 9 p.m. PT, coincidiendo con una aparición de Paltrow en el show"The Kardashians" que se transmite por Hulu.

La última vela que se convirtió en lanzamiento viral por parte de Goop llevaba el nombre: "This Smells Like My Vagina". Vamos a ver si esta nueva con su sensual nombre tiene el mismo resultado.