La hija de Gwyneth Paltrow posa con el polémico vestido que su madre lució en los Oscar 2002 ¡parecen gemelas! Apple Martin, hija de la actriz y el cantante Chris Martin, de 19 años, posó con un diseño negro de Alexander McQueen de inspiración gótica que en su día fue muy criticado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Se imaginan ser hija de una celebridad como Angelina Jolie o Jennifer López, y poder disponer de los fabulosos trajes que hay en su guardarropa? Apple Martin, primogénita de Gwyneth Paltrow y su exmarido Chris Martin, es sin duda una de esas afortunadas con un clóset repleto de icónicos diseños y ahora lo ha compartido con el mundo. La protagonista de Seven, de 50 años -hito que celebró posando desnuda- se debió a responder el otro día algunas preguntas de sus fanáticos via Instagram y una de ellas decía: "¿Lleva Apple alguna vez algo de tu archivo de moda?". La también empresaria sorprendió al compartir una imagen de su hija, de 19 años, con el vestido que ella lució en la ceremonia de los Oscar de 2002. Un modelo de Alexander McQueen negro, con cuerpo semitransparente con un diseño de zigzag en el frente, y una falda larga, plisada en la parte superior. Y no es la única hija de famosa que decide probarse un vestido que apareció en los Oscar, Zahara Jolie Pitt también tomo prestado un célebre traje del clóset de su mamá. Hija Gwyneth Paltrow Apple Martin vestido polemico Oscar 2002 Credit: Instagram La joven posa en el clóset de la fundadora de Goop, que con los años ha hablado sin tapujos de muchos aspectos de su vida privada, como sus experiencias sexuales con sus parejas famosas Ben Affleck y Brad Pitt. Con su melena rubia recogida en una coleta, una mano apoyada en la barbilla y otra en la cintura, el parecido con su progenitora es innegable. Hija Gwyneth Paltrow Apple Martin vestido polemico Oscar 2002 Credit: Kevin Mazur/WireImage El diseño fue muy polémico en su día por ser arriesgado y de inspiración gótica. De hecho, en el 2013, la propia Paltrow admitía en su web que se arrepentía de ciertos aspectos de su look. "Hubo algunos problemitas. Todavía me encanta el vestido en sí mismo, pero debería haber llevado sujetador, y haber lucido simplemente unas ondas playeras y menos maquillaje", escribió en una sesión de preguntas y respuestas. "Así hubiera quedado como yo quería, un poco de punk en los Oscars". Años más tarde, la estrella de lifestyle se mostró menos dura con el look. "Todo el mundo lo odiaba, pero creo que fue bastante chulo" confesó en una entrevista con Vogue en 2021. "Tuve un recuerdo extraño de él durante un tiempo porque la gente fue muy crítica" añadió comentando que la inspiración punk fue un poco chocante para muchos. SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Hija Gwyneth Paltrow Apple Martin vestido polemico Oscar 2002 Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images La actriz de Iron Man compartió que guarda muchos zapatos para su hija y muchas piezas de los años 90, ahora tan de moda en un video que publicó en el canal de YouTube de Goop el pasado febrero, donde mostró algunas de esas prendas, como un vestido blanco de Calvin Klein que lució en una premiere junto a Brad Pitt o un traje Gucci que le hemos visto lucir con 25 años de diferencia. Hija Gwyneth Paltrow Apple Martin vestido polemico Oscar 2002 Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Su hija de ha convertido en toda una it girl de la moda y en sus escasas apariciones públicas siempre nos ha seducido con sus atuendos frescos y juveniles. Y es que, de tal palo, tal astilla.

