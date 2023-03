Gwyneth Paltrow criticada duramente por dar consejos de belleza como estos En su nuevo podcast “el arte de estar bien” la actriz y empresaria dijo que recurría a unas terapias que el gremio de la salud cuestiona como no indicadas para todas las personas ¡Mira lo que dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Me encantan las intravenosas", dijo la actriz y empresaria Gwyneth Paltrow a sus seguidores en un reciente episodio de su nuevo podcast "el arte de estar bien". A sus 50 años, esta embajadora de la vida sana, la alimentación consciente y el bienestar podría estar ofreciendo recetas y brinda consejos a millones de personas que la siguen, sin sustento médico. Esto es lo que afirman algunos médicos profesionales muy preocupados por el efecto que puedan causar sus recomendaciones acerca de temas como la pérdida de peso, la vida sexual y el bienestar general. Cada vez que la propietaria de Goop comenta sobre alguna terapia fuera de lo común la polémica se dispara, pues esta empresa no sólo cuenta con grandes seguidores en redes sociales. Goop, también tiene revista impresa, pódcast y hasta una serie en Netflix. No sobra decir que esta compañía está avaluada en más de $250 millones de dólares. La semana pasada en su mencionado pódcast "El arte de estar bien", Paltrow conversó con un reconocido médico llamado Will Cole. La actriz dijo que su rutina de bienestar, además de alimentos orgánicos, cero carne, ayunos, etc… recurría a unas terapias cuestionables pues no todas las mujeres deben o pueden hacerlas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me encantan las intravenosas", dijo. "Me estoy avergonzando (….) he sido una de las primeras en adoptarlas (…) mis favoritas son las de glutatión y fosfatidilcolina". A pesar de conversar del tema con un médico invitado, otros expertos médicos alarmados han alertado sobre estas declaraciones explicando que el primero es un potente antioxidante que el cuerpo deja de producir y si es tomado por vía oral no es absorbido adecuadamente y el segundo se usa para acabar con la grasa localizada. "Estos productos son potencialmente inseguros e inefectivos"; comentó In Kim, uno de los científicos en la página web de Goop advirtiendo los riesgos. Según comentan, en Filipinas, donde se pusieron de moda hace muchos años, estas inyecciones fueron prohibidas desde 2011. Ya se han reportado muchos casos de efectos secundarios por la aplicación de estas sustancias. En otro episodio anterior la actriz aseguró en un artículo, publicado en su página web, que "las personas deben aspirar a vivir en el extremo más bajo de su rango de peso, algo que viene determinado genéticamente". De inmediato le llovieron las críticas y científicos de la Universidad de Cambridge criticaron a Paltrow por promover la delgadez extrema y los trastornos alimenticios. El ayuno intermitente es un método que es muy delicado y debería evaluarse individualmente antes de implementarse pues también puede traer efectos contrarios y desbalancear el metabolismo, le advirtieron. Cómo vemos, estos temas y otros que despiertan tanto interés entre los seguidores de Goop como alarma entre profesionales, realmente nos hacen pensar en la necesidad de consultar con expertos acerca de cualquier decisión relativa a nuestra salud o la de nuestros seres queridos bien sea por temas de nutrición, sobrepeso o terapias que por estar de "moda" sean más dañinas que beneficiosas. Les seguiremos contando acerca de este tema y de la polémica de Gwyneth Paltrow con la invitación a que pensemos muy bien en no seguir ciegamente y al pie de la letra los consejos de famosos simplemente porque les admiramos si no están avalados o comprobados médicamente. ¡Aquí estamos siempre para cuidarles y conscientizarles en materia de salud y belleza!

