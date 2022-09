Gwyneth Paltrow celebra su cumpleaños número 50 ¡desnuda! No es la primera vez que la actriz festeja su día posando como Dios la trajo al mundo, pero esta vez lo hace con lujo de detalles ¡mira las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 27 de septiembre, Gwyneth Paltrow, la actriz ganadora del Óscar por Shakespeare in love y poderosa empresaria de su marca Goop, celebra sus cinco décadas de vida posando sin ropa con su cuerpo cubierto de pintura dorada como si fuera una sensual escultura de oro. Las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram con este sencillo texto: "⭐️50⭐️" ya han superado en menos de seis horas los 500.000 likes y ha recibido más de 5.000 comentarios. Para festejar su quinta década no solo sus millones de fanáticos le han expresado los mejores deseos sino también personalidades como Eva Longoria, Reese Witherspoon y Naomi Watts entre otras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En días pasados la actriz también concedió una completa entrevista que fue publicada hasta hoy día, en la que analiza su vida, sus logros y su esencia femenina. Fue realizada por la periodista Sarah Spellings para la revista Vogue con fotos exclusivas hechas por Andrew Yee. Aquí compartimos algunos apartes de su reflexión de vida en la que incluye potentes mensajes que pueden inspirar a tantas mujeres: "Mientras que hago todo lo que puedo para luchar por una buena salud y longevidad, para evitar que los músculos se debiliten y los huesos retrocedan, tengo un mantra que introduzco entre esos pensamientos peligrosos que tratan de descarrilarme: lo acepto", dijo la actriz. Gwyneth también afirma de manera contundente: "Acepto las marcas y la piel descolgada, las arrugas. Acepto mi cuerpo y abandono la necesidad de ser perfecta, de lucir perfecta, de desafiar a la gravedad, desafiar a la lógica, desafiar a la humanidad. Yo acepto mi humanidad". También se disculpa si a lo largo de su vida ha hecho sentir incómodas a algunas personas por cualquier motivo, pide excusas y también s e persona a ella misma, admitiendo que no cambiaria absolutamente nada de su pasado y asegura que no volvería atrás para reparar sus errores. Además de aceptar el paso del tiempo como parte de la vida, Paltrow ha compartido su lista de nuevos propósitos: "Me gustaría empequeñecer mi círculo. Preparar más la cena. Me gustaría ver cómo los malentendidos se transforman en entendidos. Me gustaría continuar abriendo la parte más profunda de mí misma ante mi marido, aunque me dé miedo. Me gustaría cantar más, aunque solo sea en la ducha". Y para rematar, enfatiza su deseo de encontrar la paz y desear la paz, perdonarse y perdonar: "Me gustaría decirle a todo el mundo que haya tenido una experiencia negativa conmigo que lo siento. Me gustaría reconocerme por completo a mí misma". Solo nos queda añadir que Gwyneth luce fabulosa, poderosa y llena de vida. ¡Felicidades guapa!

