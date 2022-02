Gwen Stefani se prepara para lanzar su propia línea de belleza La primera colección sale al mercado en marzo y estará disponible en Sephora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de ser una de las cantantes más talentosas y queridas, Gwen Stefani también es una de las fashion. La artista siempre causa sensación en las alfombras, no solo por sus originales y llamativos vestidos, sino también por increíbles looks de belleza. Y es que la cantante siempre lleva un maquillaje impecable, en el que siempre resalta su labial rojo y el delineado negro. Es por eso que sus fanáticos siempre le han pedido que lance su propia línea de belleza, y la artista les hizo caso porque en solo unos días lanzará su propia línea de productos. "GXVE by Gwen Stefani. El próximo capítulo comienza el 3 de marzo", escribió Stefani junto a un divertido video que publicó en su cuenta de Instagram. La colección incluirá varios productos de maquillaje, y al parecer en el futuro también tendrá productos para el cuidado de la piel. Obviamente vamos a poder obtener ese distintivo labial rojo que tanto ama la cantante, al igual que delineadores, una paleta de sombras y hasta un primer. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Los precios de la línea, que estará disponible en las tiendas de Sephora, al igual que en sephora.com, oscilan entre $24 y $48. Recuerda que esta es solo la primera colección, y teniendo en cuenta su amor por todo lo que tiene que ver con la belleza, estamos seguras de que los vendrán muchísimos productos innovadores y supercool.

