Los fans de Gwen Stefani, preocupados por su aspecto le dicen "basta de cirugías" a la cantante La jueza de The Voice apareció "irreconocible" según sus admiradores en una entrevista reciente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gwen Stefani es una de las cantantes que ha hecho de su estilo personal su sello de identidad. Con una estética muy característica de cabello platinado y labios rojos, la estrella siempre causa sensación en las alfombras por sus atrevidos looks y sus gustos peculiares. Pero la jueza de la nueva temporada de The Voice, que se estrena el próximo 19 de septiembre, ha dado mucho de que hablar después de su última entrevista en el show Late Night with Seth Meyers, donde pudimos verla algo cambiada. A sus 52 años, la artista presumió su esbelta silueta y tonificados brazos, con un ajustado enterizo negro de profundo escote con flecos en la cintura en azul degradado y unas mangas de red también azules. Con llamativos aretes, la cantante de Hollaback Girl dejó su melena rubia suelta y lacia, y apostó por un maquillaje en tonos neutros, cambiando su habitual labial rojo por uno en color nude. También pudimos apreciar su larguísima manicura y el perfecto delineado del ojo. Gwen Stefani irreconocible cirugías Credit: Lloyd Bishop/NBC via Getty Images Pero entre sus 14.5 millones de seguidores en Instagram, muchos parecieron molestos y preocupados por el aspecto de la cantante californiana y así se lo hicieron saber. "Irreconocible", escribió un admirador. "Siento mucho decir esto pero no la reconocí. Por favor Gwen, ¡PARA!", anotó otra. Gwen Stefani irreconocible cirugías Gwen Stefani en un momento de su entrevista con Seth Meyers. | Credit: Captura de video. Parece que no fue la única que no reconoció a la exsolista de No Doubt. "Ni siquiera me di cuenta de quien era. Pensé 'no, no es ella' y busqué videos recientes de ella. Sí, es realmente Gwen… por favor para. No más cirugías". Este comentario dio pie a que otra usuaria añadiera que ahora luce como Donatella Versace, la diseñadora de moda hermana de Gianni, fundador de la marca homónima y gran aficionada a los rellenos dérmicos. Gwen Stefani irreconocible cirugías Credit: Lloyd Bishop/NBC via Getty Images Las críticas a la intérprete han reabierto el debate sobre cómo las mujeres, especialmente en el mundo del entretenimiento, se ven presionadas por verse siempre jóvenes, y se les juzga cuando lucen de su edad. Un tip de comentarios a los que la también empresaria de belleza no es ajena. De hecho, la estrella ha sido criticada por "envejecer" con anterioridad. En concreto le han acusado en varias ocasiones de ser "demasiado vieja" para algunas actuaciones, como en el especial de fin de año de NBC en el año 2020, en el que Stefani cantó ataviada con botas altas brillantes y una cola de caballo. Gwen Stefani en 2020 y en 2022 Gwen Stefani irreconocible cirugías Gwen Stefani irreconocible cirugías Left: Credit: Art Streiber/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Right: Credit: Todd Owyoung/NBC via Getty Images En 2021, la cantante habló del tema con la revista Hola y confesó que cuando regresó ala música tras tomarse un respiro temió que la criticaran por su edad. "Al principio de este proceso séniores como que tenía que buscar excusas sobre por qué quería hacer nueva música. Sentí que la gente iba a juzgarme y a decir 'Eres super vieja, ¿por qué quieres hacerlo?'. También compartió sus pensamientos sobre envejecer con el New York Times, apuntando que es un proceso inevitable que le ocurre a todo el mundo. "Es algo natural pensar en tu evolución… Nacimos para morir. Puedes pensar en ello como una tragedia, pero averiguas lo que es realmente importante". A pesar de todo, la estrella, quien contrajo matrimonio el año pasado con el también cantante Blake Shelton, no ha dejado que esas críticas le afecten y continúa en la brecha con diferentes proyectos, como la línea de maquillaje GXVE que lanzó el pasado marzo y que pretende crear una comunidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas? ¿Crees que se operó o abusó de algún tratamiento estético?

