Descubre cuál candidata latina a Miss Universo 2021 lucirá este vestido único Gustavo Arango revela los detalles del interesante traje con un potente mensaje social que veremos en las semifinales del concurso. Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El diseñador Gustavo Arango, en un esfuerzo junto a la presidenta de la Organización de Miss Universe República Dominicana Magali Febles, vestirá a Kimberly Jiménez para el concurso que se celebrará este domingo por Telemundo. Veremos uno de sus vestidos espectaculares esta noche en las preliminares de la competencia y aquí te tenemos todos los detalles de su confección. Hemos visto a muchas de nuestras celebridades favoritas luciendo los hermosos vestidos de Arango. En el 2014, diseñó el vestido que usó Adamari Lopez en nuestra portada y la hemos visto en varias alfombras rojas luciendo sus trajes. Para Miss Universo, Kimberly desfilará con un vestido hecho en gasa de seda pintado con una connotación social. Arango siempre se ha destacado por crear bellos vestidos pintados a mano y este no será la excepción. La tela fue elaborada por la artista plástica Annelisse Molini en unión con la fundación de niños con síndrome de Down, Crear es Crecer. La pieza es un recuento de lo que hemos vivido desde el comienzo de la pandemia y muestra las caras de aquellos que han sufrido pérdidas. Para Kimberly, es importante ser parte del certamen para poder compartir sus propósitos sociales y quiere dar un mensaje de esperanza a nivel global. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta colaboración sucede en el momento en que se celebran los 20 años del triunfo de Denise Quiñones en Miss Universo en el 2001 con un vestido del mismo diseñador. Le deseamos todo lo mejor a Kimberly y estamos ansiosas de verla brillar con este vestido.

