Los regalos que toda persona amante de la tecnología desea By pilarnewyorking ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Century 21 Hacerle el presente perfecto a la esa persona que está a la última moda en celulares, cámaras, apps, gadgets... nunca fue tan fácil. Nuestra selección de regalos tecnológicos hará las delicias de cualquier adicto a la tecnología. Te sentirás como el elfo más geek de tu casa con estas apuestas seguras. Empezar galería MANOS LIBRES Image zoom Keebos Ten tu teléfono siempre a mano con esta funda que puedes llevar tanto como un bolso cruzado o como collar. De largura ajustable, cuenta además con un bolsillo para tus tarjetas. El plástico transparente no solo es práctico, sino tendencia. Funda para iPhone, de Keebos, en Abbot Kinney. $28.95. keebos.com 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement AVENTURAS EN MOVIMIENTO Image zoom GoPro Si quieres revivir una y otra vez tus aventuras, esta cmara cuenta con todo lo que necesitas: estabilizador incorporado, una mejora considerable en la calidad de la imagen, efecto time lapse, captura mútliple, calidad en el modo nocturno, audio de alta fidelidad... ¡Y es resistente al agua y a la suciedad! Además puedes editar tus vídeos desde tu teléfono con su app. Cámara Hero8, de GoPro. $349.99. gopro.com 2 de 11 Applications Ver Todo BATERÍA ETERNA Image zoom Macy's No te quedes sin batería en el momento más inoportuno. Su diseño floral y compacto convertirá a esta batería externa en en tu mejor compañera del día a día, y sirve para cualquier aparato que se carga con usb. Cargador portátil, de Laura Ashley. $18.99. macys.com 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement FOTOS PROFESIONALES Image zoom Walmart Este dron cuenta con una cámara gran angular que te permitirá tomar espectaculares fotografías desde el aire. Su GPS evitará que lo pierdas y tiene una autonomía de 12 minutos de vuelo. Dron Aeroview Quadopter Video Drone, de Vivitar. $79. walmart.com 4 de 11 Applications Ver Todo MODA ATLÉTICA Image zoom Century 21 No te dejes distraer por su aspecto sofisticado en tono melocotón, este reloj es resistente al agua y puede contar tus pasos, distancias recorridas, calorías quemadas, almacenar canciones, llevar registro de tus periodos de sueño e incluso guiarte en sesiones de respiración. Reloj, de Fitbit. $199.99. c21stores.com 5 de 11 Applications Ver Todo ESTILO FUNCIONAL Image zoom Kickstarter Puedes ecnonmtrar este mar de audífonos en la plataforma kickstarter. Sus creadores han pensado en todo, desde el uso de materiales nobles como el acero inoxidable y el aluinio -nada de plástico- hasta que sus componentes sean los idóneos para canalizar la música tal y como la concibió su artista. Muy cómodos con espuma con memoria y función de cancelación de ruido, su batería dura hasta 25 horas. Auriculares, de EOZ. $99. kickstarter.com 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement EFECTO BLING BLING Image zoom Popsockets Utilízalo como soporte para ver vídeos en tu teléfono, o ayuda para tomar fotos o enviar mensajes con una sola mano. Este accesorio teléfonico se ha convertido en indispensable para los que tienen su celular en mano todo el día, además, este modelo complacerá también a los más fashionistas pues está decorado con cristales Swarovski. Soporte, de Popsockets, en Heliotrope Crystal. $50. popsockets.com 7 de 11 Applications Ver Todo NUEVA ERA Image zoom American Eagle Esta colección de ropa presenta en sus diseños un código QR que lleva al que lo escanea a donar a Delivering Good, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar a jovenes sin hogar y sin recursos. Además, el total del beneficio de la venta de esta colección, se destinará a esta organización. Camiseta, de American Eagle. $24.95. ae.com 8 de 11 Applications Ver Todo MEZCLA DE ESTILOS Image zoom Target Contrasta el look moderno del reloj de Apple con una correa estilo retro como esta que imita la mítica concha de tortuga. Un estampado atemporal que además va con todo. Correa de resina para Apple Watch, de heyday. $29.99. target.com 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ALTAVOZ INTELIGENTE Image zoom Kohl's Controla con tu voz este altavoz inteligente y pídele a Alexa música, noticias, información y más. También puedes llamar a todos tus contactos o mandarles un mensaje sin usar tus manos. Perfecto para cualquier habitación. Echo Dot Smart Speaker with Alexa, de Amazon. $49.99. kohls.com 10 de 11 Applications Ver Todo A RESGUARDO Image zoom The Sis Kiss Mantén tus ear pods protegidos con esta llamativa funda decorada con cristales en tonos rosados que desde luego no pasará desapercibida. Bling Ear pod Case, de The Sis Kiss. $20. thesiskiss.com 11 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Los regalos que toda persona amante de la tecnología desea

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.