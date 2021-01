Close

¿The North Face y Gucci? Mira las primeras prendas de esta deseada colaboración de moda La marca de lujo se une a la casa de ropa de aventura en una colección artística y práctica. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo de la moda comienza el año nuevo con la llegada de una de las colaboraciones más deseadas desde que se anunció el pasado septiembre: la de la firma de lujo Gucci con la marca de ropa de aventura The North Face. Una unión que no solo se reduce a las propias prendas, sino a otros valores de ambas casas, como la innovación de los tejidos y el arte de los diseños. La colaboración The North Face x Gucci celebra "el espíritu del descubrimiento", según citan en la página web de la marca de aventura. Desde Gucci resaltan el paralelismo entre ambas firmas: "Alessandro Michele —director creativo de Gucci— siempre se ha caracterizado por sus ideas en torno a la curiosidad y a la construcción de aventuras metafóricas, mientras que The North Face es conocida por sus outfits diseñados para aquellos que buscan aventuras". La ropa de estilo deportivo ha ido cobrando más protagonismo en nuestros guardarropas, especialmente desde que la pandemia nos obligó a quedarnos en casa. Por eso, son varias las firmas de lujo que se han aliado con marcas de carácter atlético, como Adidas con Prada o Nike y Dior, y han demostrado ya ser un éxito. En el caso de Gucci y The North Face, la colección se inspira en los archivos de la firma estadounidense de los años setenta, década en la que empezó a despuntar. Alessandro Michele ha apostado por fusionar el estilo glamoroso y excesivo de la firma italiana con la calidez y practicidad de The North Face. También está presente en la colección el compromiso con la sostenibilidad que defienden ambos. Por eso encontramos tejidos reciclados y ECONYL en sus prendas, un tejido de nailon elaborado con materiales regenerados que a su vez se recicla con facilidad. En la campaña publicitaria, rodada en los Alpes, también se respira ese aire de los años setenta, con un increíble paisaje de picos y bosques que llenan de candor las actividades de un grupo de aventureros con mucho estilo. La colección para hombre y mujer incluye prendas de abrigo, como chaquetas acolchadas y chalecos, combinadas con vestidos lenceros o camisas. También hay calzado y artículos de equipaje e, incluso, una tienda de campaña y un saco de dormir. Todas las prendas llevan un logotipo unificado fusionando el indistinguible medio arco de The North Face con la banda de tela de Gucci en verde y granate. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta colección solo estará disponible por un tiempo limitado en tiendas pop-up de Gucci repartidas por todo el mundo, como han anunciado en varios murales. Aquí puedes consultar las fechas y los lugares. También se venderá online y en lugar de una lista de espera al uso, para tener acceso anticipado Gucci te anima a encomendarte a la suerte. "Solo unos pocos ganadores en todo el mundo disfrutarán de acceso anticipado exclusivo al prelanzamiento online de la colaboración", anuncian desde la firma italiana. A través de su sitio web y su aplicación oficial puedes participar en un sorteo para acceder a esta venta anticipada. Los ganadores se darán a conocer el 8 de enero. ¿Te comprarías una de estas prendas?

