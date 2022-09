¿Efecto doble? Quedarás boquiabierto con esta espectacular pasarela en Milán Fashion week 68 parejas de gemelos idénticos y ninguno de estos modelos de carrera fueron los protagonistas de la última pasarela de Gucci dedicada al tema de los dobles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alessandro Michele, director creativo de la legendaria marca Gucci presentó su nueva colección de primavera verano con una fabulosa puesta en escena: 68 pares de gemelos idénticos caminaron por la pasarela para mostrar las prendas de la colección titulada "The Gucci Twinsburg". El origen de esta particular idea está ligado al mismo diseñador y su familia. Alessandro Michele es hijo de una gemela idéntica (su madre y su tía son gemelas) y este espectáculo fue un claro homenaje a ellas. Para lograrlo Inspirado por su madre Eralda y su tía Giovana, la casa de moda se dedicó a buscar por el mundo entero parejas de hermanos y hermanas con estas características genéticas. "La gracia de su amor duplicado y amplificado dio origen a mi eterna fascinación por lo doble, por todo aquello que produce un reflejo igual a sí mismo", afirma Michele. Gucci Twinsburg - Runway - Milan Fashion Week Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci "Percibo invariablemente un aura de belleza en toda reproducción especular. En esta colección la ropa se duplica como por arte de magia y así pierde su carácter singular con un efecto alienador y ambiguo",explicó el modisto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la espectacular presentación con un definitivo toque e inspiración de la moda de los años ochenta se destacaron las blusas sin género con lazos en el cuello, los conjuntos de estampados caleidoscópicos de dos piezas (en flores, jacquard de colores brillantes, leopardo y chinoiserie) con detalles de varias capas y accesorios eclécticos, como gafas de sol con cadenas. Gucci Twinsburg - Runway - Milan Fashion Week Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci También hubo looks deportivos con hombros cuadrados de cuero metálico y mini vestidos. Como detalle simpático de la década ochentera aparecieron los famosos Gremlins de la película de Steven Spielberg de 1984, que dijeron presente en bolsos, bordados y encima de diapositivas. Y así fue esta explosión de colores, creatividad y energía, pues la idea de ofrecerlo al mundo a través de gemelos fue visualmente deslumbrante, además de ser una experiencia inolvidable para tantos de ellos que jamás imaginaron participar en un espectáculo de moda.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Efecto doble? Quedarás boquiabierto con esta espectacular pasarela en Milán Fashion week

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.