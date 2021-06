Gucci inventa un nuevo material sostenible y vegano con el que pretende revolucionar la moda El nuevo material se llama Demetra y es el resultado de dos años de investigación. La firma piensa compartir la patente con otras marcas de la industria. Por Pilar Sopeséns Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gucci inventa Demetra nuevo material sostenible Credit: John Smith/VIEWpress via Getty Images) La sostenibilidad es una tendencia que se impone en el mundo de la moda. Cada vez más marcas apuestan por utilizar tintes libres de tóxicos, materiales reciclados, y tejidos de origen vegetal en sus creaciones. Ahora, tras dos años de investigación, Gucci ha patentado su propio material sostenible y vegano. Se trata de Demetra, hecho a base de pulpa de madera y poliuretano de base biológica obtenido de fuentes renovables. El nombre ha sido elegido por Alessandro Michele, director creativo de la firma, en honor a Deméter, la diosa griega de la agricultura, en referencia al origen vegetal del material. Los primeros productos creados con Demetra han sido tres pares de zapatillas: Gucci Basket, Gucci New Ace y Gucci Rhyton, que también incluyen partes de algodón orgánico, acero y poliéster reciclado. El modelo Basket, inspirado por el clásico calzado alto para jugar a baloncesto en los años 90, está a la venta desde hoy por $950, en diferentes colores y tanto para hombre como para mujer. Gucci inventa Demetra nuevo material sostenible Credit: Cortesía Gucci Aunque no sustituirá a la piel, Demetra busca ser una alternativa vegana para los clientes de la marca, que lo incorporará en futuras colecciones en todas las categorías de producto, desde prendas de vestir a calzado y complementos. La idea de la firma de lujo es compartir la patente primero con las marcas que pertenecen al mismo grupo empresarial, el grupo francés Kering, del que forman parte nombres como Balenciaga, Yves Saint Laurent o Alexander McQueen, y luego extender su uso al resto de la industria de la moda a partir de 2022. Incluso podría llegar a personalizarse el tejido de manera que las diferentes firmas tuvieran acabados exclusivos. "Coincidiendo con el año de nuestro centenario, Demetra se nos presenta como una nueva categoría de material que simboliza bien los estándares estéticos y de calidad de Gucci y nuestra pasión por la innovación, mostrándose como el resultado de nuestras habilidades y de nuestra larga tradición para alumbrar las nuevas etapas de un futuro en constante evolución", declaró Marco Bizzarri, presidente y CEO de Gucci desde 2015 a Women's Wear Daily. "Con Demetra proporcionamos a nuestra industria un material alternativo, fácilmente escalable y más sostenible, que también responde a la demanda de soluciones libres de animales". Gucci inventa Demetra nuevo material sostenible Credit: Cortesia Gucci SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Confeccionado íntegramente en las fábricas de Gucci en la Toscana italiana, los residuos generados en el proceso de fabricación de Demetra, serán reutilizados en nuevos productos, dentro de su programa Gucci-Up. Una iniciativa en materia de circularidad con la que la firma logró recuperar cerca de 22 toneladas de desechos de cuero y textiles generados durante las fases de fabricación solamente entre 2018 y 2019. La marca continúa su investigación propia para reducir el uso de materiales con orígenes menos sostenibles e ir sustituyéndolos en sus creaciones. Por el momento y aunque han reducido su uso, recurren a este tipo de materiales donde aún son necesarios para garantizar la calidad y la estética del resultado final de sus productos.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Gucci inventa un nuevo material sostenible y vegano con el que pretende revolucionar la moda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.