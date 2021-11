Gucci convierte Hollywood Boulevard en su pasarela con un espectacular desfile repleto de estrellas El director creativo de la firma, Alessandro Michele, ha rendido homenaje al Hollywood dorado y su influencia en la moda, así como a los archivos de la casa italiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gucci Love Parade Credit: Amy Sussman/Getty Images La noche del martes, Hollywood Boulevard, el célebre paseo de Los Ángeles que acoge las estrellas de la fama, se convirtió en una gigante pasarela para el último show de la firma Gucci, el primero presencial tras la pandemia. Su director creativo, Alessandro Michele, quiso rendir un homenaje a la herencia visual de Hollywood y el legado de la marca italiana, que este 2021 cumple su centenario, en esta última colección. Bautizado como Gucci Love Parade, el gran desfile reunió a muchas estrellas en el front row, una gigantesca primera fila formada por sillas de director estampadas con el anagrama de la firma, y repartidas entre ambas aceras del célebre bulevar. Allí pudimos ver a cantantes como Billie Eilish, Lizzo y Miley Cyrus, actrices como Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Diane Keaton o Dakota Johnson, y deportistas como la tenista Serena Williams. Los modelos salían del Teatro Chino, un auténtico ícono de la ciudad cercano al Teatro Dolby donde se celebran los Oscar. Entre el elenco de maniquíes también había caras conocidas como los actores Jared Leto o Macaulay Culkin, la escritora Miranda July o la guitarrista St. Vincent. Michele ha presentado sus colecciones para la casa italiana en Nueva York, Paris, Roma y más a menudo en Milán. Pero Los Ángeles, con sus neones y su paseo de la fama, parecía el escenario lógico para esta última colección que bebe de numerosas fuentes y que esperamos ver en las próximas alfombras rojas. Gucci Love Parade Credit: Getty Images Por el lado más cinematográfico hemos visto elegantes trajes de inspiración cowboy, con tejidos satinados en colores inesperados como el fucsia o el azul y el característico sombrero en formato XXL. También hemos visto claras referencias a celebridades del Hollywood más glamoroso como Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe o Gloria Swanson con elegantes trajes de noche con faldas vaporosas acompañados de fabulosas estolas imitación piel, como las de las grandes divas; otras piezas con pedrería y detalles de lamé, clara referencia a los felices años 20 y el Gran Gatsby. El lado más erótico de la ciudad del cine dijo presente en prendas con encajes y látex. También homenajea al archivo de la firma italiana, con tuxedos en diferentes texturas, estampados geométricos, los cuadros o el omnipresente logo. Una mezcla ecléctica que juega con volúmenes opuestos, tejidos lujosos combinados con otros más mundanos como la mezclilla, brillos, plumas, lentejuelas y accesorios que parecen salidos de una superproducción de Hollywood. Gucci Love Parade Credit: Getty Images "Cuando pensamos en América no pensamos inmediatamente en moda", explicó a la prensa Michele después del desfile. "Pero es un país tremendamente influyente, gracias la proyección estética de la imagen de sus grandes movimientos sociales y políticos. Al venir a Los Ángeles quería hacer un homenaje a esta ciudad que en cierto modo siento como mi casa, y también reivindicar que la moda está tanto o más en las calles que en las pasarelas. Mi Hollywood, desde luego, está en las calles". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, en su infancia, Michele soñaba con diseñar vestuario para películas. Un amor por el cine que instiló en él su madre, quien trabajaba como asistenta de producción en su natal Roma. Gucci Love Parade Credit: Getty Images Desde que llegó a Gucci en 2015, Alessandro Michele, ha jugado con los conceptos de fluidez de género, presentando hombres y mujeres sobre la pasarela, muchos de aspecto andrógino, e incluyendo en el casting a modelos de todas las tallas. El creativo, crítico con el funcionamiento actual de las semanas de la moda, demuestra una vez más que conceptos como moda masculina y femenina o primavera/verano, otoño/invierno, han perdido todo el sentido, en especial después del confinamiento. Michele prefiere crear eventos únicos e impactantes, fuera del calendario establecido. Y su excentricidad y creatividad han llevado a la firma a multiplicar sus ventas gracias a su capacidad para conectar con el consumidor actual de la moda de lujo. Esta colección no es el único romance actual que mantiene la firma con Hollywood. A finales de noviembre se estrenará House of Gucci, una película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Adam Driver y Lady Gaga, entre otros grandes nombres de la interpretación como Al Pacino o el propio Jared Leto. Aunque la familia no está muy contenta con el retrato que se hace de sus miembros, esta historia de ambición con asesinato incluido, ya está dando mucho de qué hablar y los fanáticos de la moda y el cine la esperamos con ganas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gucci convierte Hollywood Boulevard en su pasarela con un espectacular desfile repleto de estrellas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.