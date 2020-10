Close

¿Por qué la marca Gucci causa polémica al lanzar un vestido para hombres? Este vestido de Gucci que cuesta $2,600 se une a la lucha para combatir los estereotipos negativos que moldean la identidad del género masculino y ha despertado toda clase de reacciones por parte de fashionistas y críticos de estilo. ¡Todos los detalles aquí! Por Yarely Aguilar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La prestigiosa firma italiana Gucci acaba de lanzar recientemente su colección otoño-invierno 2020 en la que incluyó un vestido de hombre que ha llamado mucho la atención. Si no vives en una aldea remota y tienes acceso a las redes sociales es muy probable que te hayas enterado del revuelo de esta propuesta, pues a pesar de que los hombres no son extraños a estas prendas, aún despiertan controversia ante la sociedad aquellos que se lanzan a llevarlas. Por eso, la firma dirigida por Alessandro Michele se une a marcas como Gender Free World, Riley Studio y Nicopanda para rehusarse a seguir etiquetando a las personas. La meta es combatir los estereotipos negativos que moldean la identidad del género masculino. El vestido estampado, que fue presentado durante un desfile en enero pasado, trae un tradicional cuello blanco, bordado español en el pecho, un listón alrededor de la cintura y tiene un precio de $2,600. Esta prenda, que está inspirada en los looks grunge de la época de los años noventa, nos recuerda aquellos vestidos de fiesta que usábamos de pequeñas. ¿No creen? Image zoom Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos seguidores de la marca han aplaudido la decisión de que esta casa haya creado una prenda para hombres de características tan femeninas. Sin embargo, los comentarios negativos y sentimientos de disgusto no se hicieron esperar. Muchos seguidores descontentos se refieren a este nuevo lanzamiento como algo "ridículo", pero en realidad, la prenda va mucho más allá del estilo. Image zoom Cortesía ¿Sabías que ese vestido no es el único que ha causado sensación? La colección de otoño-invierno 2020 de Gucci también incluyó otro modelo destinado para los hombres. Se trata de este diseño de estampado floral también bordado en el pecho que cuesta $1,800. Con esta estrategia, Gucci ha abierto el espacio para generar una discusión sobre el tema y esto es solo el comienzo de una nueva etapa de inclusión de género en la historia de la firma. Seguiremos atentos a todo lo nuevo que está por venir.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Por qué la marca Gucci causa polémica al lanzar un vestido para hombres?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.