La Settimana Della Moda en Guatemala estuvo repleta de colores, texturas y mucho talento latinoamericano Durante este evento, que duró varios días, estuvieron presentes diseñadores de la talla de Jhoan Sebastián Grey y Loraine Holmes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gracias al talento tanto de artesanos como diseñadores, en los últimos años la moda latinoamericana se ha ganado un puesto de lujo en la moda internacional. Uno de los países que ha sido parte de este aporte es Guatemala, en dónde precisamente hace unos días que cerró con broche de oro la tercera entrega de La semana de la moda, mejor conocida como Settimana Della Moda, en dónde diseñadores latinoamericanos expusieron su talento y demostraron una vez más que la moda latinoamericana está llena de magia. Durante los diferentes desfiles que se llevaron a cabo en el marco de este evento, dedicado a la ciudad de Venecia en Italia, fueron muchos los diseñadores que presentaron sus colecciones, las cuales cautivaron tanto a la prensa nacional como a la internacional. Entre los artistas locales que expusieron su trabajo en tan importante evento estuvieron los diseñadores Mafer Villatoro, que en su colección incluyó piezas con siluetas sencillas pero versátiles y frescas, al igual llamativos colores y estampados. También vimos las propuestas de Karla Garzaro, que incluyó prendas llenas de vuelos y con ese tope que solo tienen los diseños de los diseñadores latinoamericanos, al igual que de Mariandreé Gaitán y Melissa Paloma, de Palomo Design. Settimana Della Moda de Guatemala Credit: Cortesía/Desfile Alfredo Martínez Settimana Della Moda de Guatemala Credit: Cortesía/Desfile de CUBEL SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Settimana Della Moda de Guatemala Credit: Cortesía/Desfile de Jhoan Sebastián Grey Settimana Della Moda de Guatemala Credit: Cortesía/Desfile de Mafer Villatoro Además del talento guatemalteco, también estuvieron presentes algunos diseñadores internacionales como el mexicano Alfredo Martínez y la chilena Loraine Holmes. Además, también llegaron a desplegar su talento, los colombianos Humberto Cubides, de la marca CUBEL, quien ha vestido a artistas de la talla de Maluma, y Jhoan Sebastián Grey, ganador de la temporada 17 de Project Runway y quien hace un poco más de un año fue encargado de diseñar el vestuario de la película Mulan, de Disney. Sin duda alguna, La Settimana Della Moda en Guatemala estuvo repleta de talento y propuestas que seguro van a seguir dando mucho de qué hablar.

