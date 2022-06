Greeicy muestra sin filtros y en traje de baño su esbelta figura a los dos meses de ser mamá La cantante colombiana presumió su cuerpo con orgullo y plantó cara a los que la criticaron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace dos meses que la cantante Greeicy Rendón se convirtió en mamá junto a su pareja, el también músico Mike Bahía. La colombiana dio la bienvenida a su hijo Kai en su país natal, donde ha estado 100% centrada en su cuidado, alejada de los escenarios, los estudios de grabación y las redes sociales. Ahora, la caleña ha regresado para mostrar su cuerpo en traje de baño, y aunque recibió muchísimos comentarios alabando cómo se ve a dos meses de dar a luz, como "Cómo hace uno para verse así después de tener un bebé 😍", "con un bebé recién nacido y estás así de diosa", o "como si nada pasó"; también hubo quien criticó su apariencia. Pero la intérprete de Más fuerte recurrió a sus historias de Instagram para abordar el tema. "Para los que están opinando sobre este cuerpiño, estoy acostumbrando al abdomen a mantenerlo apretado, obviamente ya tengo que trabajar haciendo ejercicio, comiendo mejor, pero miren la verdad", manifestó Rendón mientras está grabando su reflejo en una ventana. A continuación, mostró su abdomen relajado y dijo: "Todavía tengo la barriguita, sino que yo aprieto para acostumbrarme a mantener apretaita". Orgullosa de su cuerpo antes y durante el embarazo, pues mostró su figura desnuda semanas antes de dar a luz, la cantante comentó que si alguien tiene el objetivo de bajar de talla debe evitar comer postres, algo que le resulta muy difícil pues el padre de la criatura, Mike Bahía se ha convertido en un chef excepcional que hasta le prepara deliciosas tortas. "Una torta hecha por Mike que está deliciosa y no hemos parado de comer, ayúdame", le dijo la también actriz a su amor mientras este corta un trozo de la tarta de chocolate. Sin embargo, él respondió que hace estas preparaciones para demostrar el cariño y admiración que tiene por la mamá de su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque sus prioridades han cambiado, la artista colombiana, quien bajo la imagen en bikini escribió una bonita reflexión sobre su nueva etapa; está recuperando poco a poco sus rutinas y viendo el video, en el que aparece aplicándose bloqueador solar mientras le canta a Kai, podríamos pensar que nunca ha tenido un bebé, pues su abdomen se ve fuerte y tonificado, así como el resto de su cuerpo. Cada vez son más las famosas que muestran su cuerpo a las pocas semanas de dar a luz. Algunas como Greeicy y Amara la Negra, han retornado con rapidez a presumir siluetas de infarto, otras como Francisca o Ashley Graham, han mostrado de manera muy real el esfuerzo que les ha tomado recuperarse. Y es que, cada mujer es diferente y cada cuerpo evoluciona de manera distinta.

