Los Grammys pospuestos: ¿cancelarán más alfombras rojas? ¿Cómo será la temporada de los premios del 2022? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ayer nos enteramos que no habrá alfombra roja en los Golden Globes y parece ser que las otras premiaciones más anticipadas del año también tendrán cambios inesperados. A través de un comunicado del Recording Academy y el canal de televisión CBS publicado el miércoles, conocimos que los premios Grammys no se celebrarán este 31 de enero. "Después de un análisis detallado con funcionarios municipales y estatales, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y nuestros colaboradores, el Recording Academy y CBS han pospuesto la 64 Entrega Anual de Premios GRAMMY", compartieron. "La salud y la seguridad de nuestra comunidad musical, la audiencia en vivo y las personas que trabajan incansablemente para producir nuestro programa siguen siendo nuestra principal prioridad. Dada la incertidumbre que rodea a la variante de Omicron, realizar el programa el 31 de enero simplemente contiene demasiados riesgos". premios Grammy 2021 Credit: Cliff Lipson/CBS via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace un año, también vimos un cambio a la fecha del evento y se tomaron varias medidas para asegurar la salud y seguridad de todos los que asistieron. Aunque no tengamos la fecha nueva, esperamos que se pueda celebrar lo mejor de la música del año muy pronto y que podamos ver los trajes fabulosos de tantos artistas en la alfombra roja.

