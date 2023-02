Las mejor vestidas de los premios Grammy 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería mejor vestidas grammy 2023 Credit: Phillip Faraone/Getty Images for The Recording Academy// Jeff Kravitz/FilmMagic// Siluetas pegadas, mucho brillo, y sensuales transparencias protagonizaron la gran noche de la música. Las artistas del momento apostaron por piezas únicas para destacarse en la alfombra. Estas fueron nuestras favoritas. Empezar galería Jennifer López mejor vestidas grammy 2023 Credit: Phillip Faraone/Getty Images for The Recording Academy La Diva del Bronx presentó uno de los galardones con este vestido Gucci en azul marino con flecos de pedrería, cuerpo estilo body de escote profundo y falda transparente con cola rematada por orlanes, que combinó con deslubrantes joyas de Bulgari y plataformas plateadas. 1 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anitta mejor vestidas grammy 2023 Credit: Johnny Nunez/Getty Images for The Recording Academy Una obra de arte fue el vestido strapless con cuerpo sirena confeccionado en cuero y encaje y larguísima cola de Atelier Versace que lució la cantante brasileña. Una pieza vintage que solo había usado Nicole Kidman para una sesión de fotos. 2 de 15 Ver Todo Cardi B mejor vestidas grammy 2023 Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Para asegurarse voltear las cabezas de los presentes, la rapera dominicana optó por este vestido escultural del diseñador indio Gaurav Gupta Couture, en azul eléctrico. La falda ajustada estaba coronada por un top con increíbles volúmenes que parecían desafiar a la gravedad. 3 de 15 Ver Todo Anuncio Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez mejor vestidas grammy 2023 Credit: Jon Kopaloff/WireImage El artista colombiano, nominado a mejor Álbum Tropical Latino, posó con este esmoquin de lentejuelas con camisa a juego de Dolce & Gabbana acompañado por su esposa, quien eligió un vestido negro con lazos blancos en las mangas caídas, de Alexia María. 4 de 15 Ver Todo Chiquis mejor vestidas grammy 2023 Credit: Amy Sussman/Getty Images Presumiendo su nueva figura, la nominada al Mejor Álbum de Música Regional Mexicana se robó las miradas con este diseño de Usama Ishtay con un intrincado y generoso escote, sensuales aberturas y detalles en brillos plateados. 5 de 15 Ver Todo Bad Bunny mejor vestidas grammy 2023 Credit: Sonja Flemming/CBS via Getty Images El puertorriqueño recogió el premio a Mejor Álbum de Música Urbana con un traje oscuro de dos piezas, que combinó con una camisa blanca y una gorra de béisbol verde botella. 6 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lizzo mejor vestidas grammy 2023 Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Sin palabras nos dejó la cantante cuando apareció con este increíble traje a la medida diseñado por Dolce & Gabbana. Con una gran capa decorada con rosas de seda, la intérprete portó un vestido en un tono naranja, con cuerpo estilo bustier bordado con cristales Swarovski. 7 de 15 Ver Todo Doja Cat mejor vestidas grammy 2023 Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Después de su impactante look rojo en el desfile de Schiaparelli, la artista eligió este vestido Valentino de un solo hombro, con silueta sirena, cola y guantes a juego, confeccionado en vinilo. 8 de 15 Ver Todo Beyoncé mejor vestidas grammy 2023 Credit: Frazer Harrison/Getty Images La superestrella se llevó 4 galardones de las 9 nominaciones que recibió y se convirtió en la persona más premiada de la historia de los Grammy. Feliz y sonriente, no pasó por la alfombra pero pudimos verla en la ceremonia con este diseño Gucci a la medida, con un corsé satinado y falda plateada con volantes. 9 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Camila Cabello mejor vestidas grammy 2023 Credit: Amy Sussman/Getty Images Muy sensual, la intérprete cubana mostró piel con este diseño de PatBo compuesto por un sostén calado y una falda negra de tiro alto con una gran abertura. 10 de 15 Ver Todo Taylor Swift mejor vestidas grammy 2023 Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Fiel a su estilo, la artista modeló este conjunto de Roberto Cavalli de cropped top y falda en azul noche con brillos, que completó con llamativos aretes de zafiros valorados en 3 millones de dólares, de Lorraine Schwartz. 11 de 15 Ver Todo Adele mejor vestidas grammy 2023 Credit: Amy Sussman/Getty Images La británica actuó en la gala y posó con su galardón, ataviada con un traje a la medida de Louis Vuitton en terciopelo rojo, con un escultural cuello de volantes y zapatos a juego. 12 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Viola Davis mejor vestidas grammy 2023 Credit: Leon Bennett/Getty Images for The Recording Academy La actriz se llevó el premio a Mejor Álbum Hablado, y se convirtió en una artista EGOT, como Rita Moreno. Es decir, que en su carrera ha recibido premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Brilló con luz propia en este traje bordado con pedrería de distintos colores Naeem Khan. 13 de 15 Ver Todo Megan Fox mejor vestidas grammy 2023 Credit: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy Siempre sexy, la actriz asistió con un ceñido vestido color marfil de corte sirena con transparencias y adornos dorados y plateados en el cuerpo y joyas de Lorraine Schwartz. 14 de 15 Ver Todo Harry Styles mejor vestidas grammy 2023 Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy No nos cansamos de ver al británico en originales enterizos como este diseño customizado de Egonlab x Swarovski, con un patrón de rombos multicolor. 15 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

