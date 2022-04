Las mejor vestidas de los premios Grammy 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería alfombra roja premios grammys 2022 Credit: Angela Wiss/AFP; Any Sussman Getty Images, Frazer Harrison/Getty Images; Jeff Kravits/Film Magic Por fin llegó la gran noche de la música y a la gala llegaron algunas de las artistas más populares y destacadas del último. Para la ocasión, las famosas le dieron riendas sueltas a su imaginación y eligieron originales y llamativos looks que las hicieron lucirse en paso por la alfombra. Mira a continuación las celebridades que acapararon todas las miradas gracias a los looks fabulosos o interesantes que eligieron para esta importante gala. Empezar galería Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo en los premios Grammy 2022 Credit: Amy Sussman/Getty Images La talentosa y popular cantante llegó a la alfombra roja con este ceñido vestido negro con pronunciado escote de Vivienne Westwood, que complementó con guantes. 1 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Dreezy Dreezy en los premios Grammy 2022 Credit: Amy Sussman/Getty Images) Para tan importante noche, la artista eligió este sexy vestido negro y plateado con pronunciado escote y abertura frontal. 2 de 18 Ver Todo Doja Cat Doja Cat en los premios Grammy 2022 Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Este ceñido vestido verde menta con cristales de Swarovski y transparencias, de Versace, le sentó de maravilla a la figura de la cantante. 3 de 18 Ver Todo Anuncio Dua Lipa Dua Lipa en los premios Grammy 2022 Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy Nos encantó este vestido negro con transparencias en la parte superior y correas de Versace, que lució la querida cantante. 4 de 18 Ver Todo Doechii Doechii en los premios Grammy 2022 Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy La cantante cautivó con este fabuloso y voluminoso traje negro. 5 de 18 Ver Todo Paula Arenas Paula Arenas en los premios Grammy 2022 Credit: Amy Sussman/Getty Images La cantante colombiana lució regia con este fabuloso set de falda y crop top, de Douglas Tapia, que complementó con joyería de Paula Mendoza. 6 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lady Gaga Lady Gaga en los premios Grammy 2022 Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy La artista se convirtió en una de las más elegantes de la noche con este diseño negro de un solo hombro con cola, de Armani Privé. 7 de 18 Ver Todo Valentina Ferrer Valentina Ferrer en los premios Grammy 2022 La modelo caminó por la alfombra de la mano de su novio J Balvin y ataviada con este fabuloso vestido con cuello halter y flecos. 8 de 18 Ver Todo Chrissy Teigen Chrissy Teigen en los premios grammy 2022 Credit: Amy Sussman/Getty Images Como princesa lució la modelo con este increíble traje rosado strapless con vuelos y falda vaporosa, de Nicole + Felicia. 9 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aída Cuevas Aida Cuevas en los premios Grammy 2022 Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Con este hermoso traje estampado con vuelos en las mangas, llegó la talentosa cantante mexicana a la alfombra roja de la gala. 10 de 18 Ver Todo Carrie Underwood Carrie Underwood en los premios Grammy 2022 Este vestido con falda vaporosa y top de lentejuelas topo corsé, de Dolce & Gabbana, hizo que la cantante acaparara todas las miradas. 11 de 18 Ver Todo Saweetie Saweetie en los premios Grammy 2022 Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Quedamos fascinadas con este look fucsia de falda maxi y crop top, de Valentino, que la artista complementó con guantes. 12 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Carson Sofia Carson en los premios Grammy 2022 Credit: Amy Sussman/Getty Images) Como de costumbre, la cantante arrancó suspiros con este hermoso vestido verde esmeralda con cuello halter, de Valentino. 13 de 18 Ver Todo Megan Thee Stallion Megan Thee Stallion en los Grammy 2022 Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic La popular artista le puso sensualidad a la alfombra con este modelo con estampado animal de un solo hombro y abertura frontal, de Roberto Cavalli. 14 de 18 Ver Todo Rachel Zegler Rachel Zegler en los premios Grammy 2022 Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy La protagonista de la película West Side Story eligió este femenino y delicado traje con los hombros al descubierto y falda de tul. 15 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paris Hilton Paris Hilton en los premios Grammy 2022 Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy La socialité llamó la atención con este diseño plateado que dejaba poco a la imaginación. 16 de 18 Ver Todo H.E.R H.E.R en los premios Grammy 2022 Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy La artista llegó a la gala con este look inspirado en Aretha Franklin. 17 de 18 Ver Todo Kelsea Ballerini Kelsea Ballerini en los premios grammy 2022 Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy La cantante de música country lució hermosa con este vestido negro strapless con abertura frontal y lazo oversized. 18 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

