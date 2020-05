Gracias a un video de TikTok este exfoliante es el más buscado del momento Solo cuesta $12 Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es igual de importante cuidar la piel casi en la misma medida en que cuidamos la del rostro. Por suerte, existen muchos productos que nos pueden hacer esa tarea más fácil, pero sobretodo más efectiva. Es importante usar una crema que mantenga la piel hidratada, un jabón líquido que también contenga ingredientes hidratantes y por supuesto, un buen exfoliante. Es precisamente un scrub corporal el que en este momento está en boca de todos gracias a un video en TikTok. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como ya sabemos, dicha plataforma se ha vuelto superpopular en los últimos meses, en parte, gracias a la cuarentena que ha obligado a muchos a ponerse creativos haciendo videos de baile y comedia, pero también mostrando algunos de los mejores tips y productos de belleza. Entre ellos se encuentra el exfoliante The Scrub of Your Life, de Soap & Glory, el que, según una usuaria de esta red, la ayudó a mejorar la textura de su piel, que estaba un poco rústica por culpa de la queratosis pilaris que sufre. “Si tienes pequeños bultos en la parte trasera de tus brazos o como se le conoce científicamente, queratosis pilaris, entonces este video es para ti”, dice la joven en el video. “Lo he tenido toda mi vida y lo odio porque era algo que siempre me ha avergonzado. Es algo muy incómodo. No hay cura y la mayoría de las personas lo tienen desde que nacen hasta siempre. Yo literalmente traté todo. Fui muchas veces a los dermatólogos, traté cosas medicadas, otras supercaras y nada de eso me funcionó hasta que encontré este producto que solo me costó $12. [Lo encuentras] en Walgreens, Walmart o Ulta. Es lo mejor que he usado en mi vida. Lo he venido usando por dos años ya”. Image zoom Cortesía El video ya tiene casi 5 millones de visitas y las ventas del exfoliante se han duplicado en los últimos días. Y es que este producto no solo es eficiente en pieles con esa distintiva condición, sino también para las mujeres que quieren quitar las impurezas, en especial de los codos y las rodillas. Además, tiene un aroma deliciosa gracias a las notas de bergamota, jazmín, ámbar y rosas que contiene. Y como dijo la joven, solo cuesta $12 y lo puedes obtener en Ulta.com.

