Duelo de estilo: Goyo y la Miss Universo llevan el mismo pantalón R'Bonney Gabriel y la cantante colombiana lucieron la pieza en eventos por separado en la Semana de la Moda en Nueva York. ¿Quién lo lució mejor? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las coincidencias en la moda son bastante comunes y en esta ocasión, fue la cantante colombiana Goyo y la actual Miss Universo estadounidense R'Bonney Gabriel quienes coincidieron en la Semana de la Moda de Nueva York al lucir el mismo pantalón. La intérprete de éxitos como "Besos ricos" y "Otra noche" modeló la pieza que combina el denim con el cuero en una exposición de Victoria Secret que forma parte de la campaña My Wings, My Way con el elenco de The Tour '23. Dicha iniciativa incluye a las grandes modelos como Adriana Lima, Candice Swanepoel, Gigi Hadid y Paloma Elsesser, entre otras estrellas. La artista, quien compartió fotos y videos en sus redes sociales en su paso por la gran manzana, optó por combinar el pantalón cargo con un corsé de tirantes de cuero brillante, unas gafas de sol y le dio el toque afro con sus fabulosas trenzas largas. Goyo y R'Bonney Gabriel Credit: Instagram Goyo | Instagram R'Bonney Gabriel De su lado, en su segundo día en el evento, la modelo y empresaria de 29 años lució una línea más vintage con un croptop negro de brillo con mangas largas y detalles de plumas y un moño alto recogido. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Este modelo de pantalón es de la casa Alice + Olivia by Stacey Bendet. Es sin duda uno de los favoritos de los seguidores marca ya que combina la mezclilla con detalles en cuero vegano. Su pierna ancha y recta con diseño y cintura baja al estilo cargo, es un clásico elevado a otro nivel. Joette Combination Vega Leather Cargo Jean. $495. Disponible en aliceandolivia.com JOETTE COMBINATION VEGAN LEATHER CARGO JEAN Credit: Website: Aliceandolivia.com Cabe resaltar que Goyo es parte de la participación latina de la marca de lencería en la colección cápsula llamada Casa Bogotá donde los diseños son creados en crochet por la joven Melissa Valdés.

