¡Sexy! Goyo participará en el icónico desfile de Victoria's Secret La cantante colombiana reveló recientemente a sus seguidores en redes sociales que será protagonista de uno de los eventos de moda más importantes del mundo que regresa este 2023 con grandes estrellas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reconocida artista colombiana Goyo sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al confirmar que hará parte del icónico desfile de Victoria's Secret este 2023. "Me moría por contarles que voy a hacer parte de este icónico desfile REPRESENTANDO a Colombia", fueron las palabras con las que compartió a noticia. "Mucha luz, vamos pantera". Así oficializó la integrante del grupo ChocQuibTown que será parte de uno de los eventos de moda más importantes a nivel mundial. Aprovechó el marco de Fashion Week Bogotá donde hizo parte de la pasarela de Jorge Duque Vélez para festejarlo en grande en el after party. ¡Y es que no es para menos! Luego de cuatro años de ausencia la firma Victoria's Secret anunció que regresará su famosa pasarela y también que en esta oportunidad los famosos "angelitos" no serán los protagonistas. Será un espectáculo renovado con propuestas de moda pensadas en mujeres con diferentes cualidades físicas. En el Victoria's Secret World Tour habrá cuatro diseñadores provenientes de Colombia, Lagos, Londres, Tokio y una quinta propuesta a cargo de Victoria´s Secret. Junto a Goyo, estarán la diseñadora bogotana Melissa Valdés, la pintora barranquillera Lorena Torres, la cineasta bogotana Cristina Sánchez y la coreógrafa Piscis. Tan sólo la semana pasada la cantante afrocolombiana brilló en la ceremonia de Billboard Mujeres de la Música junto a Shakira, dando a Colombia un gran orgullo. La barranquillera fue reconocida como la Mujer del Año y la chocoana como Agente de Cambio. Goyo y Victorias Secret Credit: Getty/ Christopher Folk Y como si esto fuera poco, también estuvo encargada de abrir el concierto de Alicia Keys en Bogotá en la noche del 11 de mayo en el Movistar Arena y con canciones como 'Hasta el techo' puso a cantar a todos los asistentes. Seguramente, el regreso de este gran desfile será todo un éxito. Por lo pronto, las reacciones no se han hecho esperar en las redes, donde los fans de la cantante le han enviado felicitaciones y aplausos: "Leí eso y se me vino la frase de la canción TQG que dice: 'Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven' ", escribió un fan. Otros agregan: "Felicitaciones", "Te mereces eso y más", "Arriba pantera", "Me quiero morir de felicidad", entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque el desfile de Victoria's Secret no tiene fecha fija todavía ya estamos "programadas" en primera fila para asistir y contarles todo en detalle. ¡Felicidades querida Goyo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Sexy! Goyo participará en el icónico desfile de Victoria's Secret

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.