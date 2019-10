Goyo, del grupo ChocQuibtown, nos revela todos sus secretos de belleza By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No existe ninguna duda de que Gloria “Goyo” Martínez tiene talento de más y eso lo podemos apreciar cada vez que se sube al escenario e interpreta una de sus canciones junto a la agrupación ChocQuibTown. En realidad, podemos decir que la joven colombiana es una de las interpretes más completas. Su carisma, energía y por supuesto su voz, han conquistado a miles de fans alrededor del mundo. Pero tenemos que admitir que algo que nos encanta de ella es su irreverente estilo, la manera en que lleva su melena y su radiante piel. Por eso quisimos aprovechar su visita a nuestras oficinas en Nueva York para preguntarle todo acerca de su estilo tan cool, su rutina de belleza y de esos secretos que tiene para siempre lucir radiante. “La moda es la manera en como uno puede reflejar parte de la personalidad. Me encanta ponerme lo que a mi me queda, lo que le queda a mi cuerpo”, cuenta la cantante. “Me gusta mucho pensar en que uno puede adornar o resaltar las partes que uno quiera. Soy muy andrógina. Utilizo piezas de hombres a veces”. La hermosa artista no se olvidó de compartir con nosotros algunos de sus trucos de belleza que aprendió de su mamá y tampoco de ese ingrediente casero que usa para todo. No te pierdas el video el inicio del artículo para que descubras todo lo que nos contó la cantante colombiana. Advertisement EDIT POST

