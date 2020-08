Made in Colombia: la colección de ensueño inspirada en la sierra de Santa Marta Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana, nuestra experta en moda y belleza Kika Rocha, nos presenta una diseñadora de su país, Colombia, que ha vestido a famosas como Chiquinquirá Delgado, Karla Martínez o Isabel Preysler: Goretty Medina. La diseñadora que se describe a sí misma como "de Cartagena con corazón de barranquillera", revela en esta entrevista en video los detalles de sus últimas colecciones y cómo la marca se está adaptando a la pandemia internacional. No te lo pierdas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco antes de que explotara la crisis de la COVID-19, Medina estaba trabajando en el desarrollo de su colección San Sebastián, inspirada en la sierra nevada de Santa Marta. "Esta colección viene cargada de mucha información sobre esta zona de Colombia y reafirma nuestra inspiración en todo lo colombiano y el amor y orgullo que sentimos por nuestro país", dice. "Tiene mucho que ver con [la crisis] del COVID-19 también, como un llamado que hizo el planeta, de que tenía que respirar Con colores verdes inspirados en el verde y la naturaleza de esta sierra y piezas blancas como en todas mis colecciones, con piezas versátiles, muy románticas y muy femeninas". Además de San Sebastián, y teniendo en cuenta que en tiempos de pandemia, la comodidad es lo que más buscan las clientas, Medina se prepara para estrenar también las líneas "Alma" y "Génesis". "[La primera] cargada de sentimientos y con piezas cómodas para estar en casa. [Mientras que] Génesis es una colección de piezas más versátiles y frescas, que sirven igual para los que se quedan en casa, como para los que tienen que salir a trabajar y buscan algo fresquito". Si te ha encantado su estilo irresistiblemente colombiano, elegante y romántico, no te pierdas sus colecciones de vestidos de novia y su línea de ropa para niños, Tata by Goretty Medina. ¡Te va a encantar!

