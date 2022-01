¿Golden Globes sin alfombra roja? Los detalles detrás del cambio inesperado Para el 2022, la ceremonia no tendrá el habitual y glamoroso desfile de celebridades. ¿Qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este próximo domingo, enero 9, se celebrarán los Golden Globes, la premiación anual organizada por la asociación internacional de prensa de Hollywood. Y aunque todavía homenajearán lo mejor de la televisión y el cine del 2021, la ceremonia será completamente diferente. Este año, no habrá ni audiencia ni nominados. Sólo habrán, de acuerdo a un comunicado de la asociación, "miembros selectos y beneficiarios". Tampoco veremos la transmisión en vivo a través de NBC. Por supuesto, esto también significa que no habrá alfombra roja, una noticia muy triste para las amantes de la moda que queríamos ver a actrices nominadas como Lady Gaga, Nicole Kidman y Jennifer Lawrence luciendo trajes divinos. Golden Globes Los Golden Globes del 2021 Los cambios se deben principalmente a la controversia que se ha creado alrededor de la asociación. Al principio del 2021, varios artículos reveladores como uno del LA Times reportaron sobre la falta de diversidad en el grupo, posible corrupción y fallos éticos. Desde ese entonces, el grupo ha buscado transformar su junta directiva y encontrar nuevos propósitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esperamos que en el 2023, la premiación regrese y que todos podremos disfrutar de ella.

