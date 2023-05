GluteSculpt: conoce este método de aumento de glúteos no quirúrgico El Dr. Campos nos cuenta cómo este procedimiento puede transformar tu figura sin pasar por el quirófano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada vez son más las personas que inspirados por los looks de sus celebridades favoritas buscan lograr tener unos glúteos más prominentes. Pero siendo el aumento de glúteos quirúrgico o BBL el procedimiento estético más peligroso que existe no es extraño que las opciones no-quirúrgicas sean cada vez más populares. Ese es el caso de GluteSculpt™ un procedimiento médico mínimamente invasivo para levantar, moldear y mejorar la apariencia de los glúteos y del cual nos habló el Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento. aumento de glúteos, tratamientos Credit: Getty Images ¿Qué es GluteSculpt™? GluteSculpt™ Procedimiento mínimamente invasivo, no quirúrgico de elevación, modelado y mejora de glúteos que utiliza implantes inyectables aprobados por la FDA y/o inyecciones de relleno dérmico. GluteSculpt™ ofrecer una excelente alternativa para las personas que no son buenos candidatos para la cirugía o que simplemente no quieren someterse al riesgo y el tiempo de recuperación que conlleva el tradicional aumento de glúteos quirúrgico o también conocido como levantamiento de glúteos brasileño o BBL por siglas en inglés. ¿Qué relleno utiliza GluteSculpt™? El principal relleno usado durante el procedimiento GluteSculpt™ es Radiesse® diluido en solución salina, el cual es un implante estéril, no pirogénico, semisólido, cohesivo, cuyo componente principal es hidroxiapatita cálcica sintética suspendida en un gel portador de agua estéril para inyección, glicerina y carboximetilcelulosa sódica. ¿Qué esperar durante el tratamiento GluteSculpt™? GluteSculpt™ comienza con una evaluación personalizada de cada paciente. Durante tu visita de evaluación puedes esperar que se te tomen fotos y que junto a tu proveedor de salud discutan tus aspiraciones y necesidades para determinar la cantidad y distribución del producto a usar el día del procedimiento. El día del procedimiento tu piel será desinfectada y marcada para asegurarse que el volumen a agregar sea inyectado de forma estéril y en las áreas previamente acordadas. Posteriormente se inyectará anestesia local en el punto de entrada y se utilizará una cánula para inyectar relleno en áreas específicas para así crear el aumento de volumen deseado. Una vez finalizado el procedimiento los puntos de entrada se cubrirán y el paciente se conecta a un dispositivo de electromagnetismo de alta intensidad que hace que el músculo de los glúteos se contraiga para así distribuir uniformemente el material de relleno en el área. ¿Cuándo se ven los resultados de GluteSculpt™? Inicialmente el paciente ve un aumento de volumen que se correlaciona con la cantidad de relleno usado. Pero este volumen inicial baja en los próximos días mientras la solución salina contenida en el relleno es absorbida por el cuerpo dando paso a un aumento progresivo según se va desarrollando nuevo colágeno en el área y la piel se engrosa impulsado por las cualidades bioestimulante del Radiesse®. El aumento de volumen final es más notable entre tres y seis meses después del tratamiento. Su duración depende de varios factores como son la edad del paciente, estilo de vida y estado de salud general, pero en promedio se observa una duración de hasta tres a cinco años. ¿Cuál es el costo de GluteSculpt™? El costo de GluteSculpt™ varía dependiendo de la cantidad de volumen que se quiera lograr, pero el costo promedio oscila entre $4,800 por aumento de caderas o corrección de simetría a $6,900 por un aumento glúteos total. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una última recomendación… GluteSculpt™ es un tratamiento no quirúrgico que ofrece una alternativa segura y conveniente para el aumento de glúteos. Este popular procedimiento generalmente toma sólo unos treinta minutos, no hay necesidad de anestesia, riesgo de cicatriz y esencialmente no hay tiempo de inactividad después del tratamiento así que el paciente puede volver al trabajo o a su rutina normal de inmediato. Eso sí como siempre les sugiero asegúrense de asistir a un profesional de la salud con la educación, experiencia y la autoridad para realizar este tipo de procedimiento.

