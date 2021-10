Glúteos perfectos: descubre el secreto no quirúrgico para levantarlos El Dr. Campos revela los detalles detrás de uno de los procedimientos más populares entre las famosas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el tiempo, es natural que los glúteos pierdan algo de volumen y forma. Pueden comenzar a cambiar como resultado de las fluctuaciones de peso, el envejecimiento y la gravedad. Muchas personas se sienten cohibidas porque sus glúteos se ven "planos" o menos atractivos de lo que solían parecer, pero por suerte existen tratamientos mínimamente invasivos que pueden ayudar a mejorar la estética de esta zona, sin necesidad de someterse a un peligroso procedimiento quirúrgico. Nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, el Dr. Campos, nos explicó cómo trabaja este levantamiento de glúteos. ¿Qué es un lifting de glúteos inyectable? Celebridades como Nicki Minaj, Cardi B o Kim Kardashian son algunas de las figuras públicas que se rumora han mostrado una gran transformación gracias a la ayuda de la ciencia sometiéndose a procedimientos de aumento de glúteos. En el caso del levantamiento de glúteos inyectable no quirúrgico, este utiliza rellenos dérmicos aprobados por la FDA como es el Sculptra®, lo cual es un método menos riesgoso que el tradicional levantamiento quirúrgico BBL o "levantamiento de glúteos brasileño". ¿Cómo trabaja la alternativa no invasiva? Sculptra® se desarrolla precisamente para sustituir al Brazilian Butt Lift que suele ser muy costoso, riesgoso y requiere largos días de recuperación. Sculptra® es un líquido inyectable hecho de ácido poly-L-láctico, el cual es la forma sintética del ácido láctico que el cuerpo produce naturalmente después del ejercicio. Es perfectamente seguro, aprobado por la FDA, y no contiene absolutamente ningún subproducto animal o ADN humano. Sculptra® se aplica en zonas con mayor cantidad de grasa, para moldear y dar una forma apropiada y voluminosa. ¿Quién es candidato? La mayoría de las personas son candidatos para el tratamiento con Sculptra®, pero es ideal entre 25 y 45 años donde el cuerpo tiene más habilidad de producir colágeno. El ácido poly-L-láctico no representa un riesgo para los pacientes alérgicos. Sin embargo, como todo procedimiento médico, tiene sus excepciones. Quienes tienen infecciones de la piel, cuentan con un sistema inmunológico debilitado, toman aspirinas o medicamentos antiinflamatorios, deben preguntar al especialista si es correcto levantar sus glúteos con Sculptra®. ¿Qué se puede esperar durante el tratamiento? Antes de colocar la inyección, el experto estudia la piel del paciente, con el fin de inyectar el relleno de forma uniforme. Una vez inyectados los glúteos, se procederá a realizar una serie de masajes. Estos se hacen con la intención de esparcir el contenido de la inyección y prevenir hematomas. Al mismo tiempo, evita que el líquido se acumule y se endurezca debajo de la piel. Dependiendo del aumento deseado, será necesario aplicar al menos dos tratamientos cada 30 días. ¿Existe algún riesgo? Por lo general, los efectos secundarios de Sculptra® son síntomas relacionados con la inyección en el lugar de la aplicación, como enrojecimiento, inflamación, moretones, hipersensibilidad o dolor. Estos efectos, si aparecen, habitualmente duran entre dos y seis días. ¿Cuándo se ven los resultados? Sculptra® es un bioestimulador que aumenta de forma inmediata la producción de colágeno, por lo que después de unos días, se observa cómo la zona aumenta de volumen. Se sugiere esperar unas cinco semanas después de la última sesión para disfrutar de sus resultados totales. En promedio, puede esperar que los resultados duren de dos a tres años aproximadamente. ¿Cuánto cuesta? El relleno cuesta alrededor de $915 por unidad y el procedimiento puede llevar de cuatro a 10 unidades; dependiendo del tamaño del aumento que desees. Una última recomendación… El aumento de glúteos con Sculptra® es un procedimiento no quirúrgico, biocompatible y mínimamente invasivo, lo cual es una buena opción para muchas personas. Aunque muy raramente ocurren efectos secundarios, ten cuenta que es un procedimiento que debe ser realizado por un especialista con entrenamiento y experiencia. De esta forma tendrás la garantía y la tranquilidad de que tu aumento de glúteos será todo un éxito.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Glúteos perfectos: descubre el secreto no quirúrgico para levantarlos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.