Esta tienda de maquillaje tuvo que cerrar sus puertas debido al coronavirus Sephora y Ulta también han tomado decisiones drásticas By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que el coronavirus se empezó a propagar en Estados Unidos son muchas las restricciones que ha puesto en vigor el gobierno para poder evitar que más personas se sigan contagiando. La verdad es que las cosas se han ido saliendo de control y las empresas por su parte también han tomado medidas drásticas para proteger el bienestar de sus empleados. Sin embargo, la vida tiene que seguir y hay muchas compañías como es el caso de Sephora dónde para mantenerse abiertos han tenido que tomar fuertes medidas. Pero en caso de otras tiendas como Glossier las medidas han sido más drásticas. Resulta que la popular tienda, cuyos productos se han convertido en un must para para las amantes del maquillaje, ha decidido cerrar las puertas de todas sus tiendas tanto en Estados Unidos como en Londres. “Tomamos la difícil decisión de cerrar todas nuestras tiendas permanentes al igual que las temporales (en Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Londres), por lo menos por las próximas dos semanas para ayudar a prevenir el contagio del COVID- 19”, escribió Emily Weiss, CEO de la compañía, en un comunicado que publicado en la cuenta de Instagram de Glossier. “También vamos a retrasar la apertura de la tienda en Arizona, que estaba programada para el próximo miércoles. Esto es obviamente una situación muy cambiante, así que estaremos monitoreándola y ajustando nuestros planes acordes con lo que vaya pasando”. Eso sí, Weiss invitó a los clientes a adquirir sus productos favoritos en Glossier.com, que estará trabajando normal. Al igual que Glossier y Sephora, la cadena de tiendas Ulta también está tomando medidas para proteger la salud de sus clientes, al igual que la de sus empleados. La tienda de belleza canceló sus servicios de cejas, aplicación de pestañas, depilación y aplicación de maquillaje. También ha quitado los productos de prueba de sus mostradores. Ahora solo nos queda esperar a todo esto pase y podamos volver a nuestra vida habitual. Advertisement

Close Share options

Close View image Esta tienda de maquillaje tuvo que cerrar sus puertas debido al coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.