Gloria Trevi revela sus perfumes favoritos y uno es el de Lucía Méndez Descubre la combinación de fragancias que usa la cantante, ¡incluyendo una con feromonas! Gloria Trevi Credit: IG/Lucía Méndez Las latinas somos amantes de las fragancias y hasta las más famosas son aficionadas a coleccionar perfumes y crear un aroma fresco, romántico y bien atractivo. Entre ellas cuenta Gloria Trevi, la cual compartió por Instagram cuales perfumes son los más esenciales en su colección para dejar su huella. "Algunas personas me dicen que huelo bien rico y me preguntan qué perfume uso", dijo la intérprete mexicana en el video. "la verdad es que yo combino varios perfumes". La cantante le mostró a sus fans tres de las fragancias que más ama, y estuvimos sorprendidas al descubrir que las conocíamos todas. Gloria Trevi, perfumes Credit: Cortesía Angel by Mugler, $157, nordstrom.com En su característica envase de estrella, Angel de Mugler fue su primera recomendación. Amado por miles de mujeres, este adictivo perfume dulce combina notas dulces con una base duradera de hojas de pachulí y bergamota de Calabria para un toque de frescura. Gloria Trevi, perfumes Credit: Cortesía Maison Francis Kurkdjian, Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum, $435, nordstrom.com Luego, recomendó una de las fragancias de lujo más codiciadas, Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian. Gloria lo ama por su esencia dulce, creada con flor de jazmín, azafrán y madera de cedro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, su gran secreto para lograr un aroma atractivo es un perfume mucho más económico. "De base, me pongo el de Lucía Méndez", reveló. Vivir, famoso por su formulación con feromonas, fue creado nada más y nada menos que por Lucía Méndez y es el secreto de muchas mujeres para lograr un aroma sensual que se mezcla con la química del cuerpo para revelar una esencia única.

