El look del día – abril 29, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gloria Trevi, look del día Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group Gloria Trevi, Francisca Lachapel y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito! Empezar galería Camila Cabello Camila Cabello, look del día Credit: Splash News/The Grosby Group Pisó fuerte en la alfombra roja de la Gala de la Federación Hispana en Nueva York con un atuendo monocromático blanco, desde su vestido de mangas largas hasta sus botas altas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: IG/Bendito Closet Style La presentadora lució como una veinteañera con este traje azul pálido de Pinkapple Dresses adornado de plumas. Por supuesto, fue elegido por su estilista, Denise del Pino. 2 de 9 Ver Todo Gloria Trevi Gloria Trevi, look del día Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group ¿Así o más guapa? La cantante nos dejó boquiabiertas con este minivestido juvenil que mostró sus piernas tonificadas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del día Credit: IG/Francisca La presentadora marcó tendencia vistiendo uno de los colores más populares de la primavera, el naranja. 4 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: IG/Bendito Closet Style Resaltó su figura con este vestido ceñido azul real con detalle de corsé en la cintura. 5 de 9 Ver Todo Bella Hadid Bella Hadid, look del dia Credit: Gotham/GC Images Regia lució la modelo en la gala del Prince's Trust en Manhattan con un vestido vintage de Dior al estilo viejo Hollywood. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gigi Hadid Gigi Hadid, look del día Credit: Rob Kim/WireImage En el mismo evento, la hermana de Bella optó por un look muy diferente, vistiendo un atuendo monocromático fucsia de la última pasarela de Valentino. 7 de 9 Ver Todo Sharon Fonseca Sharon Fonseca, Look del día Credit: IG/Sharon Fonseca La novia de Gianluca Vacchi disfrutó de un día bajo el sol con un vestido amarillo y botas militares blancas de Prada. 8 de 9 Ver Todo Paulina Galindo Paulina Galindo, Look del día Credit: IG/Pautips Vimos a la influencer divirtiéndose en su viaje a Italia, portando jeans cómodos, un top verde limón y zapatillas Nike. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

