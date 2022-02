El look del día - enero 31, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gloria Trevi, look del dia Credit: 2022 Eyepix Images/The Grosby Group No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Kendall Jenner, Gloria Trevi y Maity Interiano son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita?

Empezar galería Cynthia Uría Cynthia Urias, look del dia Credit: Instagram/Cuétamelo ya Regia lució la presentadora mexicana con este pantalón de vinilo que complementó con un top negro con vuelos y zapatos rosados de punta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodríguez La presentadora de Despierta América (Univision), combinó su body estampado con jeans de talle alto, botines azules y bolso verde, de Zara. 2 de 9 Ver Todo Katy Perry Katy Perry, look del dia Credit: Gotham/GC Images Nos encantó este conjunto a rayas de falda midi y suéter, que la cantante combinó con boras rojo vino a la rodilla y abrigo de cuero. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gloria Trevi Gloria Trevi, look del dia Credit: 2022 Eyepix Images/The Grosby Group Con este fabuloso look de falda midi de lentejuelas, top rosado tipo corsé, jacket cropped de cuero y llamativas sandalias de plataforma. 4 de 9 Ver Todo Kendall Jenner Kendall Jenner, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la modelo en las calles de Beverly Hills, ataviada con jeans de talle alto, suéter amarillo de cuello alto y botas marrones. 5 de 9 Ver Todo Maity Interiano Maity Interiano, look del dia Credit: Instagram/Maity Interiano La presentadora de noticias lució muy elegante con este vestido azul turquesa que combinó con zapatos cremas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karina Banda Karina Banda, look del dia Credit: Cortesía La presentadora mostró sus curvas con este ceñido vestido marrón de manga larga. 7 de 9 Ver Todo Michelle Galván Michelle Galvan, look del dia Durante una de las más recientes ediciones de Primer impacto (Univision), la presentadora mexicana llevó este clásico set rojo de pantalón y chaqueta, que combinó con zapatos de punta del mismo color y un top crema. 8 de 9 Ver Todo Paulina Sodi Paulina Sodia, look del dia Credit: Cortesía La presentadora de noticias combinó su pantalón crema de talle alto, con un top negro con escote V y zapatos de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - enero 31, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.