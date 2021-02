Close

Gloria Trevi lanza producto para fortalecer el cabello y tener mejor piel La cantante mexicana se unió a la compañía Bella All Natural para entrar por la puerta grande al mundo de la belleza. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A lo largo de su carrera, Gloria Trevi ha dejado claro que no hay nada imposible para ella. La cantante ha logrado mantenerse en el gusto del público por más de dos décadas y hoy en día sigue siendo una de las artistas más aplaudidas y galardonadas del mundo del espectáculo latino. De hecho, este próximo 18 de febrero, la cantante recibirá el Premio a la trayectoria, durante la próxima entrega de Premio Lo Nuestro 2021. Ahora Trevi se lanza al mundo de la belleza con un producto muy interesante que está lanzando junto a la empresa Bella All Natural. La intérprete, que el año pasado se estrenó como empresaria lanzado una colección de cubrebocas junto a la compañía México artesanal y creando su propio site en el que tiene a la venta algunos artículos de vestir, ahora entra al mundo de la belleza con el lanzamiento de Biotin Gummies by Gloria Trevi, unas gomitas que además de ayudar a fortalecer y hacer crecer el cabello, también fortalecen las uñas y mejoran la textura de la piel. "Mi pelo suelto me ha dado muchísimo, por eso lo cuido tanto por fuera como por dentro. Tomar un suplemento que evite su caída, lo ayude a crecer y lo mantenga joven y sano ha sido muy importante [para mi]", dijo la cantante mexicana en un comunicado de prensa. "Ya probado el producto, les comparto lo que me ha funcionado para el cabello, uñas y piel. La belleza empieza por dentro, en todos los sentidos". nLa intérprete, quien goza de una melena envidiable, asegura que este es el secreto de su cabellera larga y fuerte, y que además es lo que, a sus 52 años, la está ayudando a mantener una piel radiante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La Biotin Gummies by Gloria Trevi están hechas con todo el amor del mundo, con muchísimo cuidado. Contienen biotina, pero también contienen vitamina D y contienen colágeno. Las pueden tomar mujeres, hombres también y niños de 12 años para arriba", dice Trevi en un video de promoción que publicó en su cuenta de Instagram. "Ayudan a que te crezca el pelo, que se te pongan más duras las uñas, para tus huesitos. El colágeno ya sabemos que te refuerza, para que estés radiante con tu piel. Saben muy ricas. Nada mas son dos al día, no se vayan a comer todo el bote".SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las gomitas cuestan $30 y están disponibles en bellaallnatural.com !Enhorabuena Gloria!

