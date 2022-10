Gloria Trevi se cambia la ropa delante de sus fans ¡y en pleno escenario! La cantante de 54 años sigue sorprendiendo en su gira de conciertos por los Estados Unidos y esta vez dejó que un joven le quitara la minifalda. ¡Mira el atrevido momento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gloria Trevi sigue tirando la casa por la ventana y sorprendiendo a sus fans en medio de su gira Isla Divina World Tour por los Estados Unidos. Esta vez, se hizo un cambio de vestuario en pleno concierto en Stockton, California este jueves en la noche. La intérprete mexicana de 54 años compartió un video en sus redes sociales mostrando el momento en el que su estilista Jhonny se arrodilla delante de ella y comenzaba a quitarle la falda corta para luego amarrar la falda de un vestido largo rosado de vuelos y entregarle una flor que hacía juego con el look. "Ya los oí mi raza de Stockton. Una acá filosofando bien seria y profundamente del amor y ustedes con sus cosas. Gracias por tantísimo amor", fue el mensaje que Trevi compartió para acompañar el atrevido video en su Instagram. Los comentarios de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar: "Súper feliz, un concierto inolvidable, súper producción", "qué guapa", "me encantó el concierto, estuviste perfecta", "eres, estás y te ves espectacular", "eres tremenda", son algunos de los cientos de mensajes en la publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar que en agosto de este año, la cantante se volvió viral cuando se le subió la falda durante su concierto en Puerto Rico mientras daba un mensaje sobre lo difícil que fue el trámite legal para llegar a la Isla del Encanto. "Les voy a contar un poquito de lo que hemos pasado esta semana, ¡ay! me estás bajando la falda y yo me estaba vendiendo. Oye, tráeme los zapatos y tráeme el cinturón", dijo la artista a uno de los chicos de producción mientras le acomodaba la ropa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gloria Trevi se cambia la ropa delante de sus fans ¡y en pleno escenario!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.