Gloria Trevi, regia a sus 55, deslumbra en sexy bikini perfecto para tomar el sol La artista mexicana se ha tomado unos días de descanso y ha compartido varias imágenes en traje de baño que demuestran que tiene un cuerpazo. A sus 55 años, Gloria Trevi ha demostrado una vez más que tiene uno de los mejores cuerpos del espectáculo. La cantante de Pelo suelto, que este mes celebró el estreno de su bioserie Ellas soy yo, Gloria Trevi (Vix), decidió compartir unas imágenes de unos días de descanso en familia, que según la mexicana fueron "bien cansados". A bordo de un yate, Trevi presumió su esbelta figura, primero en un vestido largo plateado, myst ceñido, que permite apreciar su cintura de avispa y sus piernas torneadas, mientras salta descalza, con la melena al viento y cara de felicidad. Gloria Trevi deslumbra en bikini Credit: Instagram También posó en bikini, un diseño con top de rayas estilo bandeau, y la parte abajo de tiro alto tipo culotte. Un modelo que la también actriz tildó de ser "un poquito de abuelita", pero con el que se siente cómoda y del que le gusta "la onda pinup". Gloria Trevi deslumbra en bikini Credit: Instagram La artista también combinó el mismo top con una braguita de bikini a juego, con lazos en los lados, sentada en la orilla de una playa con grandes rocas de fondo. "Este traje de baño es perfecto para tomar sol porque no tiene tirante… pero yo batallo mucho para agarrar color", confesó Trevi, quien muestra su piel blanca mientras mira a la cámara. Gloria Trevi deslumbra en bikini Credit: Instagram De pie, podemos admirar su vientre plano y sus kilométricas piernas en todo su esplendor. Unas imágenes que acumulan miles de comentarios alabando a su protagonista. "Gracias por tanto golf", "Te amo", "Quiero estar así cuando tenga tu edad", "Tan hermosa" "Preciosa" o "Diosa" fueron algunos de los mensajes que tanto seguidores como colegas dejaron bajo las veraniegas instantáneas. La imparable artista se ha tomado unos días de descanso después de que se celebrase la primera audiencia en Estados Unidos tras ser acusada de corrupción de menores.

