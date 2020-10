Los mejores looks de Gloria Estefan en la alfombra roja Por Kika Rocha Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Formento & Formento Así como engalana con mucho estilo nuestra portada digital de esta semana, Gloria Estefan también ha deslumbrado en diversas alfombras rojas. Aquí la prueba. Empezar galería Imponiendo tendencias Image zoom Robin Platzer/IMAGES/Getty Images Desde el inicio de su carrera Gloria Estefan ha apoyado el diseño latinoamericano. Impuso tendencia en la entrega de los Premios Grammy en 1994 con este diseño de Oscar De la Renta con mangas ajustadas y una cadenciosa falda de volantes, sello de glamour de los años 90. 1 de 6 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Vestida de Cadile Image zoom Gabe Ginsberg/FilmMagic Este vestido de corte sirena en azul real, con elegante escote y mangas tres cuartos del argentino Gustavo Cadile, resaltó su belleza en la Keep Memory Alive "Power Of Love Gala” celebrada en Las Vegas en el 2014. En este evento benéfico se le rindió homenaje junto con su esposo Emilio Estefan. 2 de 6 Applications Ver Todo Lady in red Image zoom Lester Cohen/WireImage Fiel al rojo granate, Estefan escogió un vestido strapless de silueta ajustada y detalles de velo transparente en el mismo tono para desctacar brazos y escote. Otro diseño de Gustavo Cadile que la cantante usó para los Premios Grammy en el 2014. 3 de 6 Applications Ver Todo Anuncio Impecable Image zoom John Parra/WireImage El rojo es perfecto para resaltar la piel canela de la cantante. Otro modelo impecable del cubanoamericano Narciso Rodríguez estilo coctel, que esta lució en primera fila durante el desfile del diseñador en Nueva York en el 2012. 4 de 6 Applications Ver Todo Amor por Narciso Image zoom Charles Eshelman/FilmMagic Un vestido en corte sirena con influencia de los años 50, en rojo vibrante y firmado por Narciso Rodríguez, fue la elección de la cantante para desfilar en la pasarela inaugural de la gala The Heart Truth's Red Dress Collection en el otoño del 2012 durante la semana de la moda de Mercedes-Benz en Nueva York. 5 de 6 Applications Ver Todo Satinada Image zoom Gustavo Caballero/Getty Images ¿Qué tal este traje de satín y encaje guipur de Gustavo Cadile con corte sirena que Estefan lució en la alfombra verde de los Latin Grammy del 2007? De premio, claro está. 6 de 6 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

