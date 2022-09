El glamour se impone en el sobrio funeral de Isabel II. ¡Mira las prendas y joyas más exquisitas de las asistentes! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Queen Elizabeth Funeral Credit: Karwai Tang/WireImage Te mostramos con lujo de detalles el significado de los broches, perlas y bolsos que lucieron Meghan Markle, Camila Parker, Kate Middleton, la pequeña Charlotte y otras poderosas mujeres de la realeza, para honrar la memoria y legado de la monarca en su último adiós. Empezar galería Meghan Markle Meghan Markle Credit: (Photo by Karwai Tang/WireImage) La esposa del príncipe Harry le rindió homenaje a la reina Isabel II al lucir un juego de aretes de perlas y diamantes que le regaló su majestad antes de la primera salida en solitario de la pareja en 2018. También el vestido de capa negra, de Stella McCartney, es similar al que usó en una versión azul marino en la celebración de los 92 años de la Reina en el Royal Albert Hall en abril de ese mismo año. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio La reina Camilla Camila Parker Credit: Photo by Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images La esposa del rey Carlos III rompió con la tradición del luto real de llevar sólo diamantes y perlas y eligió un broche Hesse Diamond Jubilee de la reina Victoria, una pieza en forma de corazón que presenta el número 60 y que fue un regalo a la Reina Victoria de sus nietos, descendientes de la difunta princesa Alicia, Gran Duquesa de Hesse y del Rin. Otro detalle que no pasó desapercibido fue el bolso clutch de Launer, la marca favorita de la reina Isabel desde hace mucho tiempo. Rara vez se vio a Su Majestad sin un bolso Launer e incluso otorgó una autorización real a la marca en 1968. 2 de 7 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Photo by Geoff Pugh - WPA Pool/Getty Images La princesa de Gales llevó un elegante vestido y sombrero negro. Rindió homenaje a la reina luciendo unos delicados aretes de perlas y un collar también del mismo material, de tres hilos y diamantes que anteriormente pertenecieron a la reina Isabel, siendo uno de sus favoritos. La esposa del príncipe William además, decidió complementar su look con un brazalete de perlas de la princesa Diana. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Princesa Charlotte Princesa Charlotte Credit: (Photo by Karwai Tang/WireImage) La pequeña de 7 años usó su primera pieza de joyería importante en el funeral, un broche de herradura de diamantes en el lado izquierdo de su abrigo negro para honrar el amor de su difunta bisabuela por los caballos. El broche sentimental fue obsequiado a la joven princesa por la propia reina, según reportes de People. 4 de 7 Ver Todo Zara Tindal Zara Tindal Credit: Photo by Ian Vogler - WPA Pool/Getty Images La nieta mayor de la Reina lució un vestido negro de Laura Green London, combinado con un par de zapatos de gamuza Emmy London. Complementó con un sombrero de flores con apliques negros, un elegante peinado recogido y usó un par de aretes de perlas en memoria a su abuela, quien rara vez fue fotografiada sin sus queridas perlas durante su reinado de 70 años. 5 de 7 Ver Todo Sophie de Wessex Sophie de Wessex Credit: Photo by Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images Las referencias de la condesa al mundo natural se consideran un guiño sutil a la reina, quien amaba la naturaleza: la difunta monarca era más feliz con sus caballos y perros en el campo. Las flores también simbolizan el crecimiento, el cambio y la transformación, que son temas actuales cuando la Reina descansa y el comienzo de una nueva era. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Beatriz de York Invitados funeral reina ISabel II Credit: Chris Jackson/Getty Images Beatrice usó un conjunto completamente negro, que representa el período de duelo real que el rey Carlos III declaró poco después del fallecimiento de la reina, que constaba de un elegante vestido de abrigo, medias negras y zapatos de tacón puntiagudos a juego. También llevó un clutch de Fiona Kotur y su sombrero era de Sarah Cant. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El glamour se impone en el sobrio funeral de Isabel II. ¡Mira las prendas y joyas más exquisitas de las asistentes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.