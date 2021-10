La marca Givenchy en el ojo del huracán por diseñar un collar que parece una soga con nudo corredizo La firma de lujo presentó su colección primavera/verano 2022 en la Semana de la Moda de París en la que incluyó este polémico accesorio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Givenchy polemica collar nudo Credit: Getty Images En el mundo de la moda hay creaciones para todos los gustos. Diseños que nos encantan, nos horrorizan o nos dejan indiferentes. Pero, más allá de las preferencias personales, hay ciertos límites, ciertos recursos creativos, que cuando se utilizan se convierten en polémica, como ha ocurrido con la firma de lujo Givenchy. La marca, que ha presentado su colección primavera/verano 2022 en la Semana de la Moda de París, está en el punto de mira por diseñar un collar que parece una soga con un nudo corredizo alrededor del cuello. Se trata del primer desfile en vivo de su director creativo, Matthew M. Williams, quien no podía haber empezado con peor pie. Durante el show, varias modelos lucieron un collar rígido -en color dorado y plateado-, que se asemejaba al nudo corredizo de una horca. Un accesorio que en las redes sociales se ha tildado de "ofensivo" y que hace "oídos sordos" a la sensibilidad de los consumidores, así como de idealizar el suicidio. La colección, protagonizada por colores neutros, aires futuristas con toques punk, el regreso del péplum y los accesorios artísticos, se ha visto opaca por la polémica con muchos fanáticos de la moda demostrando su rechazo a este complemento y demandando que los creadores pongan más atención y empatía en las piezas que exponen en la pasarela. "¿La cantidad de personas que dan el visto bueno a estos diseños antes de salir y ninguno de ellos pensó que quizás esto no estaba bien?", comentó una usuaria indignada. "Asumir que no se dieron cuenta es generoso. ¿Quizá simplemente no les importa?", apuntó otro. Givenchy polemica collar nudo Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La cuenta vigilante de la moda Diet Prada llamó la atención sobre el hecho de que en 2019, Burberry estuvo en el ojo del huracán por un hecho similar, cuando en su colección otoño/invierno 2019 presentó una sudadera con una cuerda que se asemejaba a una horca y que no tardó en ser señalada por los críticos como "insensible". Incluso la modelo que lució el conjunto, Liz Kennedy, dijo sentirse avergonzada de haber formado parte del evento y en un post de Instagram comentó: "El suicidio no es moda. No es glamoroso o moderno y dado que este show está dedicado a los jóvenes expresando su voz, aquí voy. Riccardo Tisci y todos en Burberry: no entiendo cómo se puede dejar un diseño parecido a una soga colgando de un cuello en la pasarela. ¿Cómo podría alguien pasar por alto esto y pensar que estaría bien hacerlo, especialmente en una línea dedicada a las niñas y jóvenes?". Givenchy polemica collar nudo Credit: Instagram/ Diet Prada Aunque la marca y su director creativo Riccardo Tisci, respondieron que el nudo pretendía evocar el tema náutico de la colección, fueron rápidos en pedir disculpas y tomar otras medidas como quemar los productos que no se habían vendido y anunciar un plan para mejorar la diversidad e inclusividad de su plantilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, otras personas han manifestado que la moda es un tipo de expresión artística y que no debería censurarse, ya que precisamente busca provocar una reacción en el espectador. ¿Qué opinas sobre el polémico accesorio?

