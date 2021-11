Tienes que ver lo que se puso Giselle Blondet para lucir un rostro más estirado en Nuestra Belleza Latina La presentadora mostró como unas cintas adhesivas le cambiaron el rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Giselle Blondet es una de las presentadoras más bellas de la televisión hispana y teniendo en cuenta su edad, es también una de las que mejor luce. Y es que, a sus 57 años, Blondet no tiene nada que envidiarle a las más joven. Además de belleza, la puertorriqueña tiene muchísimo talento, un carisma incomparable y un gusto al vestir, que muchas envidian. Ahora que ha estado participando como una de las juezas de Nuestra Belleza Latina (Univisión), nos ha impresionado con sus looks. Como si eso no fuera poco, este pasado domingo, la vimos más fresca y juvenil que nunca, algo que logró gracias a un increíble secreto de belleza, el cual por suerte compartió con sus fanáticos. En un video que publicó en su cuenta de Facebook, la presentadora mostró cómo el maquillista Gerald Santiago le aplica unas cintas adhesivas especiales, en algunas partes claves de su rostro. "La cuestión es que Gerald me va a poner unos tapes, los famosos tapes de Gerald. Ustedes han visto los ojos de Daniela que se ven preciosos", explica Blonet en el video. "Él me va a poner eso y eso va a ayudar. O sea que esto va a ser una cirugía, sin cirugía". El experto le colocó las cintas en la parte de abajo de las orejas para hacerle un efecto de estiramiento en su rostro, al igual que en la cien, para darle un efecto almendrado a sus ojos. Lo cierto es que el resultado es increíble y le quita unos diez años de encima. "Wow, miren esto, miren mis ojos después de los tapes de Gerald", exclamó la presentadora. "Wow, increíble. Increíble, me encanta".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tienes que ver lo que se puso Giselle Blondet para lucir un rostro más estirado en Nuestra Belleza Latina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.